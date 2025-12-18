WASHINGTON – “Undici mesi fa ho ereditato un disastro”. Esordisce con queste parole il presidente americano Donald Trump nel suo discorso alla nazione. Le accuse sono rivolte al suo precedessore Joe Biden. Difficoltà economiche e crisi dell’immigrazione: questo il lascito dell’ex presidente democratico secondo l’inquilino della Casa Bianca.

La promessa di un nuovo boom economico

Secondo Trump, la sua amministrazione ha raggiunto ottimi risultati in pochissimo tempo. Tra gli altri – spiega Trump – il miglioramento delle condizioni economiche dell’America, con un netto calo dei prezzi. Dichiarazioni ascoltate con scetticismo. Gli economisti hanno contestato i numeri forniti da Washington, rivelando come le statistiche non riflettano il calo di cui ha parlato il presidente. Trump si è però detto sicuro: “Presto ci sarà un vero e proprio boom economico negli Stati Uniti”

Il fronte dei dazi, “la mia parola preferita”

Nel suo discorso alla nazione, il presidente americano ha anche dichiarato: “Un anno fa il Paese era morto, fallito. Ora non lo è più”. Trump ha attribuito questo successo all’utilizzo dei dazi doganali, definendo le imposte come la sua “parola preferita” e lo strumento per aver generato circa diciottomila miliardi di dollari in nuovi investimenti sul suolo americano negli ultimi mesi