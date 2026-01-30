Trump convince Putin: mini-tregua per Kiev. I dubbi di Zelensky

ROMA – “Gli attacchi sospesi riguardano Kiev”. Mosca ha parzialmente accettato la proposta di Washington. Fino a domenica 1° febbraio, quando riprenderanno i negoziati ad Abu Dhabi, la Russia non attaccherà la capitale. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. La richiesta era stata avanzata dal presidente americano Donald Trump all’omologo russo Vladimir Putin. Inizialmente si prevedeva uno stop agli attacchi su tutto il territorio ucraino. “Ho personalmente chiesto di non bombardare Kiev e altre città per un settimana”, aveva annunciato l’inquilino della Casa Bianca durante la riunione di Gabinetto, “a causa del freddo record”.

Zelensky: “Ci aspettiamo che gli accordi vengano attuati”

Cauta speranza anche da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il politico, sulla piattaforma X, ha ringraziato “l’importante dichiarazione di Trump sulla possibilità di garantire la sicurezza a Kiev e in altre città ucraine durante questo periodo particolarmente rigido. L’approvvigionamento energetico è fondamentale per la vita. Apprezziamo gli sforzi dei nostri partner per aiutarci a proteggere le vite umane. I nostri team ne hanno discusso negli Emirati Arabi Uniti. Ci aspettiamo che gli accordi vengano attuati. Le misure di allentamento della tensione contribuiscono a un progresso reale verso la fine della guerra”.

An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026

Mosca interrompe lo scambio di prigionieri

A pesare negativamente per Kiev, però, lo scambio di prigionieri interrotto da Mosca. “I russi hanno bloccato il processo, non sono molto interessati perché – ha spiegato Zelensky ai giornalisti – ritengono che non porti loro nulla. Pensano che ci dia qualcosa. Ma credo che debbano pensare anche alla loro gente, ai loro militari”. Respinta categoricamente la possibilità di un incontro tra i presidenti dei due Paesi in conflitto. “Certo, per me è impossibile incontrare Putin a Mosca – ha ribadito Zelensky – sarebbe come incontrare Putin a Kiev. Posso anche invitarlo, lasciarlo venire. Lo inviterò pubblicamente, se ha coraggio, ovviamente”.

Le forze di difesa russe intercettano 18 droni ucraini in Russia



Intanto, a poche ore dall’annuncio della tregua parziale, i cieli sopra la linea del conflitto continuano a registrare droni abbattuti. Durante la notte le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 18 droni ucraini sopra le regioni della Federazione. Lo ha riferito – come riporta la Tass – il Ministero della Difesa, precisando che cinque droni erano sopra il territorio della Repubblica di Crimea, due sul Mar Nero, due nella regione di Rostov, uno nella regione di Astrakhan e uno nella regione di Kursk.