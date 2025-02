WASHINGTON – Il canale di Panama “è stata l’opera più costosa che abbiamo mai costruito, abbiamo perso migliaia di uomini” e “non lo lasceremo alla Cina”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato sulla questione della proprietà del corso d’acqua artificiale rivendicando il diritto degli Usa a possederlo. Parlando a un evento organizzato dall’Associazione dei governatori repubblicani, a Washington, Trump ha insistito sull’importanza strategica del corso d’acqua per la sicurezza degli Stati Uniti, accennando anche alla possibile annessione della Groenlandia. L’isola che appartiene allo stato della Danimarca, rappresenta un altro tassello strategico per la Casa Bianca e Trump ha assicurato che nel corso della sua amministrazione “ci occuperemo anche di quello”.

Pronti 50 mila licenziamenti al Pentagono

I progetti di Trump per rendere l’America di nuovo grande non si limitano alla politica estera. Il nuovo dipartimento dell’efficienza governativa guidato da Elon Musk ha preso di mira 55mila dipendenti in prova al Dipartimento della Difesa che potrebbero essere licenziati. La misura rientra nel piano di tagli drastici voluto dalla nuova amministrazione repubblicana per ridurre la burocrazia nella pubblica amministrazione.

Trump vuole il controllo sul servizio postale

Tra i tanti provvedimenti finalizzati a snellire l’apparato burocratico federale, l’inquilino della Casa Bianca ha inserito anche l’eliminazione del servizio postale americano. L’obiettivo di Trump è assorbire l’agenzia ad oggi indipendente nella sua amministrazione. Se il progetto dovesse andare in porto, si assisterebbe allo smantellamento di un sistema che esiste da circa 250 anni, gettando nel caos trilioni di transazioni. Per procedere con l’operazione, il presidente Usa potrebbe firmare un ordine esecutivo già nelle prossime ore, licenziando i membri del consiglio d’amministrazione del servizio postale. Il passo successivo sarebbe quello di porre l’agenzia postale sotto il controllo del Dipartimento del Commercio e del segretario Howard Lutnick.