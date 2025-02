ROMA – Prosegue per il quinto giorno consecutivo la campagna di attacchi hacker ai danni di enti e aziende italiane che operano nei settori governativi, finanziari, dei trasporti e della difesa. Tra i target del gruppo filorusso Noname figurano Leonardo, Banca d’Italia, Autorità dei Trasporti, Edison e Fininvest.

Alcuni siti, come quelli di Leonardo ed Edison, risultano irraggiungibili. L’Agenzia per la cybersicurezzanazionale ha informato e offerto supporto ai bersagli degli hacker. Gli attacchi sono tutti di tipo Ddos (Distributed denial of service) con l’invio tramite bot di un massiccio flusso di richieste di accesso al sito finalizzate a renderlo irraggiungibile.

“Non sono in grado di dire se ci sia un mandante politico, perché nessuno lascia impronte digitali abbastanza riconoscibili. Certamente gli attacchi hanno una chiara ispirazione ideologica: le stesse gang criminali la enfatizzano apertamente”. Queste le parole del prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza, intervistato da La Stampa in merito agli attacchi avvenuti da parte degli hacker filorussi nei giorni scorsi. Frattasi spiega che “è in atto una serie di campagne DDoS ricorrenti, che spesso scattano in occasione di interventi istituzionali. In questo caso le parole di Mattarella”.

Il prefetto in un’altra intervista, stavolta al Corriere della Sera, ha affermato di conoscere molto bene gli hacker di Noname “sono gli stessi che nel 2023, poco dopo il mio arrivo all’Agenzia, mi hanno accolto in maniera beffarda pubblicando una mia foto con uno scolapasta sulla testa, per sottolineare che la sicurezza informatica dell’Italia era un colabrodo”. Per il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza il collettivo di hacker “non agisce da uno scantinato, ma non è nemmeno una minaccia così pericolosa”