Trump tra insulti e aggressività, gli attacchi a giornalisti e rivali (Il Fatto del giorno)

VideoVideo NotiziaTrump tra insulti e aggressività, gli attacchi a giornalisti e rivali (Il Fatto del giorno)di Irene Di Castelnuovo19 Novembre 2025di Irene Di Castelnuovo19 Novembre 2025 4a cura di Irene Di CastelnuovoFatto del giornoIrene Di Castelnuovo post precedente Manovra, si tratta. La Lega rilancia sulle pensioni. Ipotesi condono “largo” fino al 2025 post successivo Trump tra insulti e aggressività, gli attacchi a giornalisti e rivali Ti potrebbe interessare Zelensky in Turchia per i negoziati mentre Trump tratta con Mosca (Il... 19 Novembre 2025 La morte delle gemelle Kessler riaccende i riflettori sul suicidio assistito (Il... 18 Novembre 2025 Gaza, sì al piano Usa senza il veto di Cina e Russia... 18 Novembre 2025 Aiuti a Kiev e guerra ibrida: i temi al centro del Consiglio... 17 Novembre 2025 Incubo azzurro, la Norvegia travolge l’Italia. Il Mondiale resta un tabù (Il... 17 Novembre 2025 Tg del 14 novembre 2025 14 Novembre 2025