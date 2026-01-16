NUUK – Sono sbarcati in Groenlandia i primi militari europei. Si tratta di 15 soldati francesi e sono i rinforzi voluti dalla missione Arctic Endurance per aumentare la presenza militare in Groenlandia. Ma per il presidente americano il contingente europeo non basta. “Non cambio idea”, ha dichiarato Donald Trump, insistendo sulle falle nella difesa danese per l’isola. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’Artico deve essere “una priorità di Ue e Nato”, con l’alleanza atlantica che deve essere in grado di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni

La posizione della Groenlandia e l’appoggio del Cremlino

Il premier groenlandese, Jens-Frederik Nielsen però non è d’accordo dichiarando come un cambio di sovranità non sia necessario. A dargli appoggio non è solo l’Europa, ma anche Mosca. “Per noi la Groenlandia è territorio del Regno danese”, ha dichiarato il Cremlino.

Meloni: “Artico sia area di pace, rispettare diritto internazionale”

A cercare di mediare tra la posizione europea e quella americana è la premier Giorgia Meloni. Durante la presentazione della strategia italiana per l’Artico, la presidente del Consiglio ha recapitato un messaggio in cui ha spiegato come in Groenlandia “si debba sviluppare una presenza coordinata tra Nato e Ue, capace di prevenire tensioni e rispondere alle ingerenza di altri attori”. Nel tentativo di fare da tramite tra Bruxelles e Washington, Meloni non ha seguito gli alleati europei nell’invio di soldati verso l’Artico. Gli fa eco il ministro degli esteri Antonio Tajani che nell’esporre la strategia italiana non parla di appoggio militare, ma “sostegno alle nostre imprese nell’Artico”.

Intanto proseguono gli incontri tra i vertici americani e quelli groenlandesi e danesi. Dopo il vertice fallimentare alla Casa Bianca con il premier Nielsen, è in programma un nuovo summit a Bruxelles. Il segretario generale della Nato Mark Rutte, incontrerà il 19 gennaio, al Parlamento europeo il ministro della Difesa della Danimarca, Troels Lund Poulsen, e la ministra per gli Affari esteri e la Ricerca della Groenlandia, Vivian Motzfeldt.