NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:14 del 24 novembre 2025

HomeVideo Ucraina, continuano a Ginevra i colloqui di pace (Il Fatto del giorno)
Video

Ucraina, continuano a Ginevra i colloqui di pace (Il Fatto del giorno)

di Alessio Garzina24 Novembre 2025
di Alessio Garzina24 Novembre 2025

A cura di Alessio Garzina

Ti potrebbe interessare

Ustica, il centrosinistra si mobilita per dire no all’archiviazione (Il Fatto del...

24 Novembre 2025

Sballarsi con le bombolette per montare la panna. La droga dei ragazzi...

21 Novembre 2025

Metro far west, ancora furti nelle metropolitane di Roma

21 Novembre 2025

Cultura usa e getta: il muro di auricolari al Foro Romano

21 Novembre 2025

Sicurezza a Roma, il sindaco Gualtieri: “Serve intervenire sui quartieri degradati”

21 Novembre 2025

Movida selvaggia, la Questura sospende sei licenze ai locali

21 Novembre 2025
Accessibility by WAH