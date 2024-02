Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky | Foto ANSA/EPA

KIEV – “La difesa dell’Ucraina è il compito numero uno”. Kiev si prepara a una nuova controffensiva contro la Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una intervista con Fox news ha sottolineato come la difesa dei territori ucraini continui a essere il suo primo e unico pensiero: “Continueremo con i successi nel Mar Nero. Non entrerò nei dettagli, ma stiamo preparando alcune sorprese per la Russia. Il sud è importante. La difesa dell’est, dove i russi hanno più di 200 mila soldati, è molto importante”.

Parole che arrivano in concomitanza con l’anniversario dei due anni dallo scoppio della guerra russa in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022. Zelensky sembra essere convinto del sostegno degli elettori: “Attualmente, ho il più grande sostegno” tra gli ucraini, ha affermato sempre a Fox, tanto da essere sicuro di una rielezione se si votasse adesso. E a chi lo critica per le mancate elezioni in primavera risponde che “la gente” lo “eleggerebbe”: “Non sto cercando di rimanere al potere perché vincerei le elezioni”, ha chiosato.

Una posizione che sembra trovare conferma nei sondaggi. Secondo gli ultimi dati raccolti dal Kiev International Institute of Sociology, l’89% della popolazione crederebbe ancora in una vittoria ucraina – sebbene al momento solo il 24% consideri che la situazione, dopo la sconfitta di Avdiivka, sia favorevole – mentre il 73% della popolazione sarebbe pronto a continuare la guerra “sino a quando sarà necessario”, due punti percentuali in più rispetto ai sondaggi del maggio 2022.

E per il futuro del Paese parole incoraggianti arrivano dal vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani che, aprendo la sua audizione alle Commissioni riunite Esteri della Camera e Esteri e Difesa del Senato, ha dichiarato la volontà di “portare avanti il negoziato per un accordo di cooperazione, sicurezza e difesa con l’Ucraina”. Una nuova risposta positiva arriva poi dal Consiglio Ue, che ha adottato venerdì 23 febbraio un tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin. Sulla stessa linea gli Stati Uniti, che potrebbero annunciare nuove sanzioni al Cremlino nelle prossime ore.

E mentre il mondo ricorda l’orrore della guerra, con manifestazioni e iniziative in varie città, non si fermano gli attacchi sul campo. Droni e missili russi hanno colpito nella notte la città occidentale di Odessa e Dnipro, in Ucraina orientale, provocando tre morti e diversi feriti.