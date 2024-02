GERUSALEMME – L’annientamento di Hamas e la chiusura dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente. Sono i pilastri del piano post-guerra presentato dal primo ministro Benjamin Netanyahu al gabinetto di sicurezza istraeliano. L’obiettivo? Sostituire il potere di Hamas lungo la Striscia con “funzionari locali” con “esperienza amministrativa”, non legati a “Paesi o entità che sostengono il terrorismo”. E poi il capitolo Unrwa, finita al centro delle polemiche dopo la notizia del coinvolgimento di 12 membri dell’Agenzia negli attacchi del 7 ottobre. Al suo posto “organizzazioni umanitarie internazionali responsabili”.

“The last remaining hospitals are collapsing & doctors amputate children’s limbs without anesthetic, which puts pain at a new level for children, their parents & medical personnel.”@UNLazzarini: I fear we are on the edge of a monumental disaster with grave implications ⬇️ https://t.co/ptlAqC5EWZ

— UNRWA (@UNRWA) February 22, 2024