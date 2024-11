KIEV – Nella notte Kiev ha subito il più vasto raid di droni dall’inizio della guerra. Lo ha reso noto l’Aeronautica di Kiev tramite un post su Telegram: l’esercito russo ha scagliato un massiccio attacco con 188 droni, il sistema di difesa aereo è riuscito ad intercettare e abbattere 76 velivoli. “Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condomini in diverse regioni a causa dei massicci attacchi dei droni – si legge in un comunicato – Non ci sono state vittime o feriti”.

L’attacco russo è iniziato intorno a mezzanotte, con il sindaco di Kiev Vitali Klitschko che, sempre su Telegram, aveva condannato il perpetuarsi dell’offensiva di Mosca: “L’attacco con gli Uav (l’aeromobile a pilotaggio remoto, ndr) continua. Stanno arrivando da diverse direzioni”. In tutta la città è scattato l’allarme per attacco aereo e molti cittadini si sono nascosti nei rifugi. Mosca ha fatto sapere anche di aver conquistato un altro villaggio ucraino, Kopanki, nella zona di Kharkiv.

Ue: “L’aiuto a Kiev è insufficiente”

Il Parlamento europeo discute il sostegno all’Ucraina: “Sappiamo che l’aiuto militare attuale rimane insufficiente per far girare la guerra in favore dell’Ucraina. Dobbiamo aumentare la nostra assistenza militare: più difese aeree, munizioni e armi a lungo raggio”, ha detto alla plenaria il Commissario alla giustizia Didier Reynders. Che ha sottolineato come della prossima tranche da 1,9 miliardi di euro proveniente dagli asset immobilizzati russi la Commissione intenda darne 1 miliardo all’industria delle difesa ucraina.

Nel frattempo l’agenzia di stampa Bloomberg riporta che decine di altri missili da crociera Storm Shadow sono stati forniti segretamente dal governo della Gran Bretagna all’Ucraina. Si tratta dei primi missili inviati dal nuovo governatore Keir Sarmer.

Anche l’Italia ha rinnovato il suo appoggio a Kiev durante il vertice del G7 a Fiuggi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito il supporto “prioritario dell’Italia e del G7” a Zelensky aprendo la sessione sull’Ucraina a cui partecipa anche il ministro degli Esteri ucraino Andreii Sybiha con cui ha avuto un bilaterale. Su X ha poi sottolineato: “Ho voluto incontrare Sybiha per confermare il fermo sostegno a Kiev e il nostro impegno ad arrivare a una pace giusta e duratura. Sosteniamo la piena integrazione ucraina nell’alleanza euro-atlantica”.