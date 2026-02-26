NEWS ANSA

Ucraina, Zelensky sente Trump
Ipotesi incontro con Putin
Ginevra, via ai nuovi colloqui

Attacco russo nella notte

Lanciati 420 droni e 39 missili

di Tommaso Di Caprio26 Febbraio 2026
ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky | Foto Ansa

ROMA – Per trovare una soluzione negoziale in Ucraina è il momento che “i colloqui salgano al livello di leader”. Con un messaggio su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha mandato un segnale diretto al suo omologo russo Vladimir Putin. Nella nota, postata dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump, Zelensky ha fatto il punto sullo stato dei negoziati in vista degli incontri tra delegati ucraini, russi e americani che si svolgono oggi a Ginevra. 

“Abbiamo discusso le questioni che i nostri rappresentanti affronteranno domani a Ginevra durante l’incontro bilaterale, nonché i preparativi per il prossimo incontro dei team negoziali al completo in formato trilaterale all’inizio di marzo”, ha aggiunto. 

Nella città svizzera gli inviati di Washington, Jared Kushner e Steve Witkoff si siederanno accanto ai diplomatici di Kiev e Mosca per mediare un’intesa sulla fine della guerra. 

Mediazione che dovrebbe proseguire poi nel mese prossimo con un nuovo incontro annunciato da Zelensky, che ha riferito di “preparativi in corso per un incontro trilaterale con la Russia, che riteniamo avrà luogo all’inizio di marzo”. 

Intanto, sul terreno la guerra va avanti. Il leader ucraino ha reso noto un nuovo attacco russo con 420 droni e 39 missili la notte scorsa che ha preso di mira anche la capitale Kiev. 

