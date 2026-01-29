ROMA – Gustare una carbonara nel cuore di Roma è il sogno di molti turisti che ogni anno visitano la Capitale, ma a breve sarà possibile farlo direttamente sui tetti di San Pietro. In Vaticano si lavora al progetto per realizzare il primo ristorante collocato proprio sul grande terrazzamento della basilica.

Ipotesi inaugurazione nel 2026

Il Messaggero rivela che si troverà davanti alle statue degli apostoli, da dove si gode di una vista mozzafiato, che spazia su tutti i punti della Città Eterna. Secondo il quotidiano romano, il ristorante “verrà realizzato sfruttando alcuni dei locali che un tempo servivano per il ricovero dei materiali usati dai Sampietrini, gli addetti alla cura della basilica”. “Proprio in queste settimane sono arrivati i materiali e gli arredi destinati al locale, segno che i lavori in corso sono ormai a buon punto benché non vi sia ancora la data del completamento”, si legge sul giornale.

La proroga per il Giubileo

Il progetto non è nuovo. In Vaticano si pensava di farlo partire in occasione del Giubileo, ma poi i tempi tecnici si sono allungati e non lo hanno permesso. Ora che l’Anno Santo è finito, non si esclude che l’idea possa effettivamente prendere corpo e vedere la luce nel 2026, in occasione dei 400 anni della consacrazione della basilica nella sua struttura attuale. Sul grande terrazzamento già ora esiste un piccolo bar, collocato in un punto strategico. “L’idea di allargare l’area terrazzata sfruttando la parte ancora chiusa per il ristoro, offrendo la possibilità di pranzare praticamente sospesi su Roma, è la diretta conseguenza della parziale musealizzazione della basilica che Papa Francesco aveva autorizzato”.