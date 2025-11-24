Ustica, il centrosinistra si mobilita per dire no all’archiviazione (Il Fatto del Giorno)

VideoUstica, il centrosinistra si mobilita per dire no all’archiviazione (Il Fatto del Giorno)di Lorenzo Giovanardi24 Novembre 2025di Lorenzo Giovanardi24 Novembre 2025 3A cura di Lorenzo Giovanardi Fatto del giornoLorenzo Giovanardi post precedente Caso Garofani, La Russa: “Credo che il consigliere del Quirinale debba dimettersi” Ti potrebbe interessare Ucraina, continuano a Ginevra i colloqui di pace (Il Fatto del giorno) 24 Novembre 2025 Sballarsi con le bombolette per montare la panna. La droga dei ragazzi... 21 Novembre 2025 Metro far west, ancora furti nelle metropolitane di Roma 21 Novembre 2025 Cultura usa e getta: il muro di auricolari al Foro Romano 21 Novembre 2025 Sicurezza a Roma, il sindaco Gualtieri: “Serve intervenire sui quartieri degradati” 21 Novembre 2025 Movida selvaggia, la Questura sospende sei licenze ai locali 21 Novembre 2025