NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:02 del 16 settembre 2025

HomePolitica Vannacci attacca la sinistra: “Reazione a omicidio Kirk mostra che violenza è sempre lì”
Politica

Il generale attacca a sinistra
Vannacci: "Io come Kirk?
Corro il rischio"

Il generale:"violenza sempre a sinistra"

Pressing di Salvini sul Veneto

di Tommaso Di Caprio16 Settembre 2025
di Tommaso Di Caprio16 Settembre 2025
roberto vannacci

Il generale Roberto Vannacci / Foto Ansa

ROMA – Fare dei distinguo su un fatto estremamente grave come l’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti è “una cosa vergognosa”. Parola di Roberto Vannacci. Per il vice segretario federale della Lega, le reazioni del mondo politico italiano alla morte del giovane attivista Maga sono la rappresentazione plastica che “la violenza è sempre di sinistra”.

A  conferma di questa tendenza ci sarebbe non solo il clima politico italiano, ma anche quanto accade nelle istituzioni europee. Per Vannacci, infatti, “il minuto di silenzio negato all’Europarlamento di Bruxelles, con tutto l’emiciclo sinistro dell’aula che applaudiva per questa negazione, è stato un indicatore vergognoso della situazione che si è venuta a creare”.  Ma l‘eurodeputato della Lega non sembrerebbe affatto intimorito o preoccupato, come ha spiegato ieri sera, ospite al programma Quarta Repubblica su Rete 4.  “Ho passato la mia vita a fare un mestiere molto rischioso – ha osservato – ma gestisco il rischio e mi faccio la scorta da solo”. Niente paura dunque, ma soltanto consapevolezza: “Vado avanti, non cambio le mie idee per queste minacce” perché “metto in conto il rischio”.

Capitolo regionali: testa a testa Lega-Forza Italia per il Veneto

Ma in Italia, il dibattito sulla violenza verbale e l’odio politico, innescato dalla morte di Charlie Kirk, è destinato ad intrecciarsi, in modo tutt’altro che casuale, con il capitolo elezioni regionali. Rimanendo in casa del centrodestra, in particolare è il Veneto la regione più problematica, contesa tra Lega e Fratelli d’Italia su chi sarà il potenziale successore di Luca Zaia.

Per il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, il prossimo candidato governatore veneto potrebbe essere scelto domenica prossima a Pontida davanti al popolo leghista. E proprio sullo storico prato il leader più atteso sarà Roberto Vannacci, che affiancherà sul palco Salvini. Per il segretario del Carroccio, Vannacci resta “un valore aggiunto” perché “unisce e porta ad avvicinarsi alla politica gente fino a ieri si sentiva lontana”. Tuttavia, l’accordo con gli alleati non c’è ancora. E i tempi per l’ufficializzazione del nome restano incerti, nonostante le rassicurazioni di Salvini che garantisce una chiusura a breve, entro i “prossimi giorni”.

L’ottimismo del leader del Carroccio deriva dalla certezza di poter capitalizzare i buoni risultati raggiunti in Veneto con Zaia. Un segno inequivocabile per continuare a garantire un nuovo candidato leghista alla guida della regione. Se ciò dovesse accadere, sarebbe preservata la regola della continuità già vista in Calabria con la candidatura del forzista Roberto Occhiuto.

Ti potrebbe interessare

Regionali, FdI chiede la Lombardia. Ma dalla Lega arriva un no allo...

15 Settembre 2025

L’Ue a Ventotene riafferma i suoi valori. Mattarella: “Superare logica della guerra”

12 Settembre 2025

Foto di Kirk a testa in giù, l’ira di Meloni: “Sedicenti antifascisti....

12 Settembre 2025

Droni russi in Polonia, le parole di Mattarella: “Si rischia il baratro....

11 Settembre 2025

Cacciari: “Rischiamo una nuova Sarajevo. Condivido l’allarme di Mattarella”

11 Settembre 2025

Caso Almasri, indagata la capogabinetto Bartolozzi. Il ministro Nordio: “Difendiamola”

10 Settembre 2025
Accessibility by WAH