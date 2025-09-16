LONDRA – Se il governo britannico prova a strappare concessioni al presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita nel Regno Unito per i prossimi tre giorni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede a The Donald una posizione chiara sulla fine della guerra. Intanto un nuovo drone è stato intercettato in Polonia nei cieli di Varsavia. Intanto, in Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla di una difesa italiana non pronta a un eventuale attacco russo.

Donald Trump oggi nel Regno Unito

Il tycoon come i reali danesi Margherita II e suo marito Enrico. Nella storia della monarchia britannica solo i due sovrani e il presidente americano sono stati invitati per due volte nel Regno Unito. Donald Trump arriverà stasera per rimanere tre giorni nel regno di Carlo, che lo ha invitato insieme al premier Keir Starmer. Per gli inglesi un’occasione per strappare concessioni e impegni sull’Ucraina. Non diventerà un volenteroso ma la speranza è che ci possa essere un riavvicinamento anche se la questione è complessa. Per questo è più realistico che Londra possa strappare a Washington agevolazioni sui dazi reciproci e saldare una collaborazione per la costruzione congiunta di dodici nuovi reattori nucleari. ‘La nuova età dell’oro nucleare’ l’ha ribattezzata Starmer.

Zelensky: “Chiedo a Trump una posizione chiara sulla fine della guerra”

Il presidente ucraino chiede a Trump una posizione chiara per porre fine al conflitto in Ucraina. Zelensky ha sottolineato la necessità che l’americano metta pressione sul presidente russo Vladimir Putin. Per esempio partendo da nuove sanzioni contro Mosca. Zelensky ha anche ribadito l’importanza che vengano date garanzie di sicurezza per Kiev, augurandosi che nell’incontro tra il tycoon e Starmer se ne discuta. L’inquilino di Downing Street ha annunciato che i caccia britannici faranno missioni di difesa aerea sulla Polonia per difendere i confini orientali della Nato dopo le violazioni da parte dei droni russi. L’ultimo potrebbe essere stato proprio ieri, come riferito dal premier polacco Donald Tusk su X, con i servizi di sicurezza di Varsavia che hanno neutralizzato un drone che sorvolava gli edifici governativi e una delle residenze ufficiali del presidente.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Tajani: “Difendere integrità europea, della Nato e della Polonia”

“Si costruisce la pace soltanto avendo la forza di difendere la nostra integrità territoriale, l’integrità dell’Europa, della Nato, di Polonia e Romania, che sono Paesi ai confini orientali. Soltanto così daremo un messaggio chiaro a Putin di non toccare più l’Europa”. Così ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’evento dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto, dopo lo sconfinamento di un drone anche in Romania. Se la Farnesina ribadisce come la tensione nel mondo debba abbassarsi, Palazzo Baracchini non usa mezzi termini parlando della situazione italiana. “Non siamo pronti né a un attacco russo ne a un attacco di un’altra nazione, lo dico da più tempo”, ha detto Crosetto a margine della presentazione a Roma del bilancio del tour mondiale del Vespucci. “Penso che abbiamo il compito di mettere l’Italia nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque”, ha ribadito il ministro della Difesa.