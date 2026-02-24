BRUXELLES – Dopo lo strappo con la Lega, Roberto Vannacci compie un altro passo in avanti verso la destra nazionalista europea. Il fondatore di Futuro nazionale entra ufficialmente nel gruppo Ens, il gruppo politico sovranista costituitosi su iniziativa del partito tedesco Afd.

Vanancci: “Qui per difendere la sovranità europea”

“È un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo”, ha aggiunto l’ex eurodeputato leghista che nel ringraziare la sua nuova famiglia politica ha ribadito gli obiettivi che intende portare a termine in europa. “Sono convinto che assieme lavoreremo benissimo. Seguendo il principio di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, rimuovendo la più grande truffa dell’Ue che è il Green Deal”.

Aust (Afd): “Puntiamo su una eccellente collaborazione”

A dare il benvenuto al generale è stato il capogruppo di Ens, Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles. “Abbiamo discusso su punti comuni e differenze e il risultato è che abbiamo pochissime differenze ma possiamo trovare un denominatore comunque per la politica economica e migratoria”, ha aggiunto Aust.

Con l’ingresso nel gruppo Europa delle Nazioni Sovrane, Roberto Vannacci traccia in maniera netta la collocazione europea di Futuro Nazionale, rivendicando l’identità politica del partito. Una linea emersa già a Roma poche settimane fa quando in Parlamento l’ex vicesegretario della Lega aveva sostenuto la fiducia al governo, ma bocciato il decreto Ucraina chiedendo lo stop all’invio di armi a Kiev.

Anche in quell’occasione il leader di Futuro nazionale aveva motivato il voto spiegando che in Futuro Nazionale “noi sappiamo dove stare e non rinunciamo alla nostra identità”.