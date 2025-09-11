NEWS ANSA

Due turisti ebrei aggrediti
da un gruppo di dieci persone
al grido di "Free Palestine"

Minacciati con una bottiglia di vetro

Denunciati due aggressori per percosse

di Clara Lacorte11 Settembre 2025
Auto dei Carabinieri | Foto Ansa

VENEZIA – Aggrediti e insultati con pesanti minacce. È quanto successo nella città di Venezia nella notte tra il 7 e l’8 settembre ad una coppia di turisti. Lui di origine americana, lei israeliana. L’agguato è avvenuto da parte di un gruppo di dieci uomini di origini nordafricane, al grido di “Free Palestine”.
A richiamare l’attenzione del gruppo, poco prima dell’aggressione, l’abbigliamento della tradizione ebraica ortodossa indossato dalla donna. Dopo i primi insulti la coppia ha cercato di allontanarsi, ma è stata inseguita e accerchiata. A questo punto un componente ha aizzato contro la coppia il proprio cane rottweiler, senza museruola. La donna, inoltre, è stata ferita da una bottiglia di vetro lanciatagli contro durante l’agguato. È il secondo episodio antisemita in un mese a Venezia: ad agosto una coppia americana di ebrei era stata aggredita a Rialto con modalità simili.

L’identificazione del gruppo e le denunce

Appena dopo l’aggressione gli uomini sono stati intercettati e identificati dalla Guardia di Finanza. Sono già partite le prime denunce alla procura di Venezia. L’ipotesi di reato è di minaccia aggravata dall’istigazione o dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il tunisino che ha colpito il turista è stato denunciato anche per percosse, ma al momento è a piede libero perché risulta essere incensurato: residente a Modena, il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso gli ha vietato di tornare in città per due anni. Un secondo aggressore, irregolare, è stato portato al centro per il rimpatrio di Bari in vista del suo ritorno in Tunisia.

