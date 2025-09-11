VENEZIA – Aggrediti e insultati con pesanti minacce. È quanto successo nella città di Venezia nella notte tra il 7 e l’8 settembre ad una coppia di turisti. Lui di origine americana, lei israeliana. L’agguato è avvenuto da parte di un gruppo di dieci uomini di origini nordafricane, al grido di “Free Palestine”.

A richiamare l’attenzione del gruppo, poco prima dell’aggressione, l’abbigliamento della tradizione ebraica ortodossa indossato dalla donna. Dopo i primi insulti la coppia ha cercato di allontanarsi, ma è stata inseguita e accerchiata. A questo punto un componente ha aizzato contro la coppia il proprio cane rottweiler, senza museruola. La donna, inoltre, è stata ferita da una bottiglia di vetro lanciatagli contro durante l’agguato. È il secondo episodio antisemita in un mese a Venezia: ad agosto una coppia americana di ebrei era stata aggredita a Rialto con modalità simili.

L’identificazione del gruppo e le denunce

Appena dopo l’aggressione gli uomini sono stati intercettati e identificati dalla Guardia di Finanza. Sono già partite le prime denunce alla procura di Venezia. L’ipotesi di reato è di minaccia aggravata dall’istigazione o dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il tunisino che ha colpito il turista è stato denunciato anche per percosse, ma al momento è a piede libero perché risulta essere incensurato: residente a Modena, il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso gli ha vietato di tornare in città per due anni. Un secondo aggressore, irregolare, è stato portato al centro per il rimpatrio di Bari in vista del suo ritorno in Tunisia.