WASHINGTON – Il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare anni, nei quali “ricostruiremo il Paese in modo molto conveniente”, ha dichiarato il presidente Donald Trump al New York Times. “Useremo il petrolio e lo importeremo – ha aggiunto –. Abbasseremo il prezzo del greggio e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno”.

Il piano Trump per il Venezuela, cosa prevede

Questo è il progetto di Trump per il Paese caraibico, dopo il blitz americano che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. L’attacco delle forze armate statunitensi dello scorso 3 gennaio ha causato la morte di 100 persone, secondo il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello, l’uomo più temuto da Washington, ancora a piede libero in Venezuela. Per Reuters l’amministrazione Trump avrebbe fatto recapitare a Cabello un messaggio netto: o ti schieri dalla nostra parte o farai la fine di Maduro.

La neo presidente ad interim Delcy Rodríguez, tecnocrate non sgradita dalla Casa Bianca, cerca di consolidare il potere avviando le prime nomine e, sotto traccia, comandando un nuovo giro di purghe. Gli Usa avrebbero già presentato alla Rodríguez una lunga lista di richieste, tra cui la rottura di ogni rapporto economico con Cina, Russia, Iran e Cuba e la cacciata dei loro agenti.

Vertice tra Usa e Colombia

La tensione resta alta in tutto il Sudamerica. Dopo aver invitato i suoi concittadini a scendere in piazza per manifestare contro le minacce di Donald Trump, il presidente colombiano Gustavo Pedro ieri (7 gennaio) ha avuto un contatto telefonico con l’inquilino della Casa Bianca. “È stato un onore parlare con il presidente della Colombia, che mi ha chiamato per spiegare la situazione relativa alla droga e altri disaccordi che avevamo”, ha scritto Trump su Truth. E rilancia: “Non vedo l’ora di incontrarlo in futuro”.