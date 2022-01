Oggi si riunisce il #Cdm per le nuove misure anti #Covid. Verso la proroga dell’obbligo di mascherine all’aperto. Si discuterà del dossier #scuola per ridurre la dad. Dal 1 febbraio cambiano le regole per il green pass e scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50.



#Lumsanews