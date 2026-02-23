Vittime senza voce, quando sotto le bombe finiscono gli animali

Cambiano i fronti e le bandiere, ma il rumore degli aerei è lo stesso. Di andarsene, però, non se ne parla: “Da quattro anni vado a dormire non sapendo se mi rialzerò al mattino”. Andrea Cisternino, fondatore del rifugio Italia Kj2 alle porte di Kiev, dice di essere stato “fortunato” fino a ora.

“Andrea, tienilo tu. Appena finisce la guerra passo a riprenderlo”, la frase che sente rivolgersi spesso. “Quando andiamo a fare missioni nelle città distrutte, i residenti ci chiedono di portare via il loro animale”, prosegue Cisternino. Ma non c’è sempre il lieto fine: “Abbiamo anche cani di soldati che sono partiti per il fronte e non sono più tornati”.

In Ucraina gli attacchi non risparmiano nessuno. “Ci hanno portato un pony colpito a breve distanza da un drone. Le schegge gli hanno ferito il muso. È rimasto cieco, nonostante due operazioni”, racconta. Senza dimenticare la fauna marina. Nei primi sei mesi di guerra sono morti cinquemila delfini del Mar Nero. Il costante rumore dei sottomarini della flotta russa ha causato traumi acustici e l’indebolimento del sistema immunitario.