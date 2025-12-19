ROMA – Dieci tappe in dodici territori lungo tutta la penisola. Riparte da domenica 21 dicembre il viaggio gastronomico di Alessandro Borghese protagonista del fortunatissimo format “4 Ristoranti” in onda alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now.

Le località della nuova stagione

Per la prima tappa Borghese sarà sui Colli piacentini in compagnia di Katia Follesa che affiancherà lo chef nella scoperta delle tradizioni culinarie locali e nel giudizio finale. A seguire, misterioso van dai vetri oscurati si sposterà a Chioggia, Cefalù, nella provincia di Macerata, sul Litorale romano, alle pendici dell’Etna, a Pisa, sul Gran Sasso, a Taranto, nella provincia di Modena, a Reggio Calabria prima di chiudere l’avventura a Torino.

Format vincente non si cambia

Cambiano le località ma non le regole della competizione che hanno reso celebre il programma al grande pubblico. Il meccanismo è ormai un classico: quattro ristoratori con una caratteristica comune si sfideranno valutando location, menu, servizio, conto e un piatto identitario del territorio di provenienza. A ribaltare o confermare la classifica sarà, come sempre, il verdetto dello chef.

L’omaggio di Borghese alla cucina italiana

In questa nuova edizione non poteva mancare un tributo simbolico alla cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco. Un riconoscimento importantissimo osserva Borghese sottolineando che “la nostra cucina è la prima al mondo. Unesco vuol dire cultura e andare al ristorante oggi non è solo mangiare, ma partecipare a un rito”.

E l’essenza di “4 ristoranti” intende celebrare proprio questo aspetto perché “girare l’Italia e raccontarne anche i luoghi meno conosciuti è la parte più bella – conclude lo chef – Noi ci divertiamo e speriamo di far divertire anche chi ci guarda”.