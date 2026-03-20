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HomeSpettacoli Bts, la band Kpop torna dopo quattro anni di stop con l’album Arirang
Spettacoli

Bts, la band Kpop torna
dopo quattro anni di stop
con l'album Arirang

In arrivo anche il documentario Netflix

Pronto il tour mondiale in 34 città

di Giacomo Basile20 Marzo 2026
di Giacomo Basile20 Marzo 2026
Bts

Un cartellone promozionale del tour mondiale a Seoul | Foto Ansa

SEOUL – Dopo quattro l’attesa è finita. I Bts, nota band di K pop, tornano con il loro quinto album, Arirang. Quattordici tracce originali prodotte e scritte anche da Diplo, Ryan Tedder e dal collaboratore di lunga data Pdogg. Il titolo del nuovo progetto discografico si rifa a una canzone popolare che parla di nostalgia e separazione, spesso considerata l’inno nazionale non ufficiale della Corea del Sud. 

La leva militare e l’assenza dai palchi

Il gruppo ha dovuto interrompere la produzione musicale per completare il servizio militare obbligatorio. “Abbiamo riflettuto a lungo sulla nostra identità e su come esprimerci al meglio in modo autentico in tutta la nostra musica e nelle nostre performance”, aveva dichiarato Jimin prima dell’uscita dell’album. “Come estensione di questo processo, abbiamo anche riconsiderato il significato del nostro background come gruppo composto interamente da membri coreani”.

I progetti in arrivo

Ma non è l’unica novità in arrivo per i fan del pop coreano. I Bts, infatti, torneranno a esibirsi sul palco di Gwanghwamun, vicino al Palazzo Gyeongbokgung di Seul. Sabato 21 marzo la reunion porterà in piazza circa 260mila persone e l’evento sarà trasmesso in diretta su Netflix. Il livestream precederà il “Bts World Tour Arirang”: 82 date in 34 città, con partenza il 9 aprile in Corea del Sud e conclusione a settembre in California. Il 27 marzo, invece, sempre sulla piattaforma di streaming americana, debutterà il documentario “Bts: The Return, diretto da Bao Nguyen”.  

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