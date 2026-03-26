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HomeSpettacoli Inizia la nuova avventura di Harry Potter: le prime immagini dal trailer di Hbo
Spettacoli

Torna Harry Potter
La nuova avventura
firmata Hbo

Le prime immagini dal teaser trailer

La serie tra aspettative e polemiche

di Greta Giglio26 Marzo 2026
di Greta Giglio26 Marzo 2026
harry potter

L’attore Dominic McLaughlin in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale, prima stagione della nuova serie tv di Hbo | Foto Aidan Monaghan/Hbo

NEW YORK – Un Harry Potter 2.0. Torna il maghetto più amato di sempre. Nato dalla penna della scrittrice inglese J. K. Rowling e diventato simbolo di un’intera generazione con il volto di Daniel Radcliffe, sarà ora interpretato dal giovanissimo attore Dominic McLaughlin per la serie tv firmata Hbo.

Il teaser trailer rilasciato da Hbo

Hbo si lancia in questo nuovo progetto, che nei mesi scorsi ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati di Harry Potter. Dopo mesi di ipotesi e indiscrezioni, il teaser trailer svela le prime immagini. Dalle brevi scene si può già intuire la cura dei dettagli e, in generale, il nuovo adattamento seriale darà modo di approfondire la storia dell’universo di Rowling. 

L’immaginario del mondo di Harry Potter, tra aspettative e polemiche

I film di Warner Bros sono riusciti a creare un universo che per dieci anni ha accompagnato la crescita di ragazzi e ragazze da tutto il mondo e ora il nuovo Harry Potter dovrà essere all’altezza. Dal trailer si coglie uno stile rinnovato, che riuscirà forse ad affascinare le ultime generazioni, ma dovrà sicuramente affrontare diverse controversie. Tra queste, il coinvolgimento dell’autrice. Da anni infatti Rowling viene criticata per le sue posizioni su temi politici e sociali.

Dove e quando vedere la serie

La serie arriverà a Natale 2026 in esclusiva su Hbo Max. Oltre a McLaughlin, altri giovani attori che vedremo ad Hogwarts saranno Alastair Stout e Arabella Stanton, rispettivamente Ron Weasley e Hermione Granger. Il preside Silente avrà il volto di John Lithgow, mentre c’è ancora mistero su chi interpreterà Voldemort, l’oscuro antagonista contro cui Harry Potter combatterà per le sette stagioni in programma.

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