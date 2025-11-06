Abu Mazen incontra Papa Leone: a Gaza prove di governo tra Hamas e Anp (Fatto del giorno)

VideoAbu Mazen incontra Papa Leone: a Gaza prove di governo tra Hamas e Anp (Fatto del giorno)di Pietro Bazzicalupi06 Novembre 2025di Pietro Bazzicalupi06 Novembre 2025 6A cura di Pietro BazzicalupiFatto del giornoPietro Bazzicalupi post precedente L’IA rimanda i prof a scuola: entro dieci anni il 60% delle competenze subirà una trasformazione post successivo X Factor, terza puntata a tema”Back to the 90s”. Ospite Tommaso Paradiso Ti potrebbe interessare Una forza di sicurezza a Gaza per due anni. La proposta degli... 04 Novembre 2025 Ponte Milvio ostaggio della malamovida 31 Ottobre 2025 Bar e ristoranti padroni del suolo pubblico 31 Ottobre 2025 Tg del 31 ottobre 2025 31 Ottobre 2025 Scuola, meno abbandoni 30 Ottobre 2025 La riforma della Giustizia passa in Senato (Il Fatto del Giorno) 30 Ottobre 2025