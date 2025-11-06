NEWS ANSA

X Factor alla terza puntata
Il tema è "Back to the 90s"
Ospite Tommaso Paradiso

Gli artisti proporranno grandi classici

da Michael Jackson a Fabrizio De André

di Chiara Di Benedetto06 Novembre 2025
I giudici di X Factor 2025 | Foto Sky Italia

ROMA – Terzo appuntamento di X Factor 2025. Il 6 novembre andrà in onda su Sky e in streaming su Now la puntata dedicata alla musica anni Novanta. Alla conduzione, come sempre, la cantante Giorgia che presenterà il tema della serata “Back to the 90s”, un omaggio alla musica che ha accompagnato la generazione dei millennial. E non mancheranno le occasioni per cantare a squarciagola: nel repertorio di stasera sono infatti previsti grandi classici della musica contemporanea.

Le canzoni della serata anni Novanta

Achille Lauro porterà sul palco “Meravigliosa Creatura” di Gianna Nannini, cantato da Layana e “Uomini soli” dei Pooh interpretato da eroCaddeo. Francesco Gabbani ha selezionato “Qualcosa di grande” dei Lùnapop per tellynonpiangere; “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith, per PierC e “Torn” di Natalie Imbruglia, per Michelle. Jake La Furia ha invece assegnato “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis a Tomasi e “Dolcenera” di Fabrizio De Nadré a Delia. Tra gli artisti di Paola Iezzi, invece, Viscardi porterà sul palco “Black Or White” di Michael Jackson; Mayu si misurerà “One” degli U2, e rob reinterpreterà “What’s Up?” delle 4 Non Blondes.

Il grande ospite

Le quattro squadre si confronteranno in due manche e i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, che decreterà chi deve lasciare la competizione. La puntata sarà preceduta, come sempre, dall’Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio, che racconterà tutto quello che succede nel backstage tra ansie, attese e grandi emozioni. Grande attesa per l’ospite del giorno, Tommaso Paradiso, reduce dal grande successo dell’ultimo singolo “Lasciamene un po””, che presenterà il suo nuovo album “Casa Paradiso” in uscita il 28 novembre.

