BRUXELLES – Al Consiglio europeo di giovedì 18 dicembre i leader europei non hanno discusso solo di aiuti all’Ucraina. Sul tavolo, infatti, anche l’accordo di libero scambio con il Mercosour, il mercato comune sudamericano di cui sono membri Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. L’accordo – il più grande di questo genere mai fatto dall’Ue in termini di volume di scambi – è ancora malvisto da alcuni paesi europei, tra cui Francia e Italia. La firma definitiva, infatti, è stata rinviata a gennaio in occasione del prossimo Consiglio Ue. Il timore della premier italiana Giorgia Meloni e del presidente francese Emmanuel Macron è che l’intesa possa seriamente danneggiare i propri settori agricoli.

La protesta di mille trattori che hanno invaso Bruxelles

A questo proposito, mille trattori hanno invaso giovedì il quartiere europeo di Bruxelles. Una grossa manifestazione alla quale hanno partecipato agricoltori, allevatori e associazioni di settore europee. Scontri con la polizia, lanci di pietre, vetrine rotte. Uno scenario di guerriglia urbana nella piazza nel Parlamento europeo, con alcuni manifestanti che hanno scaricato patate in strada in segno di protesta contro l’accordo con il Mercosour.

Macron e Meloni: “Necessarie garanzie per gli agricoltori francesi”

Alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, serve il sì di Macron e Meloni per volare in Brasile e fermare l’accordo. “Il governo italiano è pronto a sottoscrivere l’intesa non appena verranno fornite le risposte necessarie agli agricoltori, che dipendono dalle decisioni della Commissione europea e possono essere definite in tempi brevi”, ha dichiarato Palazzo Chigi in una nota. Una linea appoggiata anche da Macron.