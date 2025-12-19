MOSCA – “Da Kiev nessuna volontà di fare concessioni territoriali, ma è pronta a dialogare”. All’indomani dell’intesa Ue su un pacchetto di 90 miliardi a Kiev, il presidente russo Vladimir Putin traccia un bilancio della guerra in Ucraina durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, rispondendo in diretta alle domande dei conduttori del programma “Risultati dell’anno”.

12:27 Sulla parete dietro la scrivania da cui Vladimir Putin risponde alle domande dei due conduttori e del pubblico c’è una mappa della Russia dove all’estrema sinistra ci sono i confini ben chiari non solo della Crimea, occupata nel 2014, ma di tutte e quattro le regioni ucraine orientali che la Russia ha annesso formalmente nel 2022: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Le Forze russe devono ancora conquistare questi territori nella loro interezza, ma ciò non ha impedito a Putin di rivendicarli come propri nell’ambito dei negoziati di pace. La mappa che fa da sfondo a un evento a cui la comunità internazionale guarda con attenzione, sembra voler ribadire che Mosca non ha intenzione di rinunciare alle sue pretese territoriali.

12:23 Il presidente russo Vladimir Putin, rispondendo alle domande dei cronisti durante l’odierna conferenza stampa, ha dichiarato che “la Russia desidera ardentemente la pace e nessun conflitto militare nel 2026”. “Vorremmo vivere in pace il prossimo anno e senza alcun conflitto militare” — ha dichiarato Putin — aggiungendo che “desideriamo fortemente, e ci proponiamo, di risolvere tutte le questioni tramite negoziati pacifici”.

12:14 “L’anno scorso oltre 400 mila persone si sono arruolate nell’esercito”, ha reso noto il leader del Cremlino. Secondo Putin sarebbe la nuova componente militare dedicata all’uso dei droni ad attirare il maggior numero di candidati. “Il numero di persone che vogliono servire nel nuovo tipo di forze armate è tale che il ministero della Difesa deve organizzare una selezione”, ha detto, aggiungendo che tra i volontari ci sono anche giovani e studenti universitari che chiedono congedi accademici per diventare operatori di droni.

12:13 La Russia ha praticamente accettato le proposte del presidente statunitense Donald Trump sull’Ucraina durante il vertice in Alaska lo scorso agosto. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della linea diretta con i cittadini, organizzata oggi in concomitanza con la conferenza stampa di fine anno. “Durante l’incontro con il presidente Trump ad Anchorage, abbiamo concordato e praticamente accettato le proposte del presidente Trump”, ha affermato.

12:09 Putin elogia i “seri sforzi di Trump per porre fine a questo conflitto” e afferma che il presidente degli Usa è “sincero” nel suo tentativo di porre fine alla guerra. “Dire che rifiutiamo qualcosa o respingiamo qualcosa è inappropriato e infondato”, afferma Putin affermando che “la palla è interamente nel campo dei nostri cosiddetti oppositori occidentali, del capo del regime di Kiev e dei loro sponsor europei”.

12:03 “È infondato sostenere che la Russia rifiuta il piano di pace Usa per l’Ucraina”, ha dichiarato Putin rispondendo alla prima domanda posta da un giornalista straniero: si tratta di Keir Simmons, dell’emittente statunitense Nbc. “Si riterrà responsabile della morte di soldati russi nel 2026 in caso di rifiuto della proposta di pace di Trump?”, gli ha chiesto il reporter. “Non abbiamo iniziato noi questa guerra”, ha ripetuto Putin.

11:42 “La Russia sarà in grado di affrontare le questioni relative allo sviluppo e di soddisfare pienamente le esigenze delle forze armate”. Lo ha dichiarato il presidente russo Putin nella conferenza di fine anno. “Saremo in grado di affrontare pienamente le questioni legate all’adempimento degli obblighi sociali nei confronti della popolazione, di affrontare le questioni di sviluppo nel quadro dei progetti nazionali, di raggiungere gli obiettivi di sviluppo tecnologico e di soddisfare incondizionatamente le esigenze delle forze armate», ha affermato Putin. “Il debito pubblico russo, nei prossimi tre anni, non dovrebbe superare il 20%”, ha affermato il leader del Cremlino.

11:19 La Russia è diventata un leader nel settore dei droni. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della linea diretta con i cittadini, organizzata oggi in concomitanza con la conferenza stampa di fine anno. “Devo dire che a questo riguardo siamo diventati leader indiscussi. Per quanto riguarda il numero di droni, sì, mancano quelli pesanti, come la “Baba Yaga” del nemico, ma in generale per numero di droni attualmente superiamo il nemico”, ha detto Putin.

10:54 “Vladimir Putin ha definito una ‘rapina’ l’ipotesi avanzata dall’Unione europea di utilizzare i beni russi congelati per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina, avvertendo che una simile decisione avrebbe conseguenze ‘gravi’ per i Paesi coinvolti. Rispondendo a una domanda sulla questione durante la sua conferenza di fine anno, Putin ha affermato che i leader europei non hanno ancora raggiunto un accordo proprio per il timore che “le conseguenze possano essere davvero gravi per i rapinatori”. Secondo il capo del Cremlino, l’eventuale utilizzo degli asset minerebbe la fiducia nell’eurozona e creerebbe un precedente pericoloso, suscettibile di essere applicato in futuro contro altri Stati o gruppi. “Qualunque cosa rubino, prima o poi dovranno restituirla. Faremo tutto il possibile per individuare una giurisdizione indipendente dal contesto politico”.

Il presidente russo Vladimir Putin durante l’annuale conferenza stampa di fine anno | Foto Ansa

10:48 “Negli ultimi tre anni, la crescita complessiva del Pil russo è stata del 9,7%, rispetto al 3,2% dell’Eurozona», ha sottolineato Putin. “Nel complesso, le agenzie responsabili stanno portando avanti la missione di ridurre l’inflazione e affrontare altre questioni macroeconomiche”, ha aggiunto, «l’inflazione entro la fine dell’anno sarà inferiore al 7%”.

10:45 «Nella regione di Kharkiv, come è noto, la città di Kupyansk è passata sotto il nostro controllo diverse settimane fa. Le nostre truppe hanno il controllo della città, ma non stanno ancora avanzando verso ovest, perché hanno un compito molto importante: eliminare il gruppo sulla riva sinistra del fiume Oskol e riconquistare un altro insediamento, essenzialmente una stazione di smistamento, Kupyansk-Uzlovaya», ha affermato il capo dello Stato. “Dopodiché, e questo accadrà senza dubbio, le nostre unità completeranno questa missione di combattimento e si schiereranno anche a ovest”.

10:39 “Le nostre truppe stanno avanzando lungo l’intera linea di contatto, in alcuni punti più velocemente, in altri più lentamente, ma in tutte le direzioni il nemico si sta ritirando”, ha osservato il presidente. Il capo di Stato russo ha poi aggiunto che l’iniziativa strategica sul fronte è passata completamente alle forze armate russe, dopo che il nemico è stato «cacciato» dal territorio di Kursk”.

10:38 Il governo di Kiev “ha iniziato la guerra nell’est dell’Ucraina” nel 2022, e avrebbe dovuto lasciare “la popolazione libera di scegliere il proprio stile di vita in quella parte del Paese”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza di fine anno a Mosca. “Allora non hanno voluto lasciarli fare», ha denunciato Putin. La Russia ha lanciato la sua invasione totale dell’Ucraina nel febbraio 2022, definita dal governo di Putin una “operazione militare speciale”.

10:35 “La Russia è pronta e disposta a porre fine al conflitto in Ucraina con la pace, ma sulla base dei principi che ho delineato nell’estate 2024” e che consentirebbero di “affrontare le cause profonde che hanno portato a questo conflitto”. Ha ribadito Putin, si tratta di condizioni che all’epoca sono state liquidate come massimaliste e irrealistiche, e sostanzialmente pretendevano concessioni umilianti dall’Ucraina”.

10:31 “Il regime di Kiev aveva già costruito, praticamente nell’arco di dieci anni, un’area fortificata nell’agglomerato di Slavyansk, Kramatorsk e Konstantinovka. Queste sono le principali zone fortificate”, ha affermato Putin in merito alle linee del conflitto in Ucraina.

10:30 “La nostra conquista della città di Krasnoarmeysk (nome russo di Pokrovsk, ndr.) è stato un evento molto importante, perché da lì si aprono nuove opportunità”, ha affermato il presidente. “È un ottimo trampolino di lancio per ulteriori operazioni offensive”, ha aggiunto Putin.

10:27 “Subito dopo che le nostre truppe hanno cacciato il nemico dal territorio di Kursk, l’iniziativa strategica è passata interamente nelle mani delle Forze armate russe”, ha affermato il capo dello Stato Vladimir Putin. Secondo lo zar, le truppe stanno avanzando “lungo l’intera linea di contatto”, anche se con ritmi differenti: “In alcuni punti, a un ritmo più veloce, in altri, più lentamente”, ha spiegato il presidente.

10:26 Le forze armate russe conquisteranno la città di Krasnyj Liman nella regione di Donetsk nel più breve tempo possibile. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della linea diretta con i cittadini, organizzata oggi in concomitanza con la conferenza stampa di fine anno. “Credo che Krasnyj Liman sarà presa nel più breve tempo possibile”, ha detto Putin.

10:24 “L’iniziativa strategica” in Ucraina è “passata completamente” nelle mani dei militari russi dopo la liberazione della regione di Kursk. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno trasmessa in diretta televisiva. Il leader del Cremlino ha riferito che “il nemico si sta ritirando in tutti i settori”.

10:19 “Nel 2022, quando tutto raggiunse il punto di rottura, quando il regime di Kiev scatenò una guerra nel Donbass, la Russia sottolineò che sarebbe stata costretta a riconoscere la Repubblica di Lugansk e la Repubblica di Donetsk”, ha ricordato il leader del Cremlino. “Le autorità ucraine si sono rifiutate di ritirare le loro truppe, hanno successivamente rifiutato di attuare gli Accordi di Istanbul e ora si rifiutano di risolvere pacificamente questo conflitto”, ha aggiunto, “nonostante ciò, Mosca vede alcuni segnali che indicano che Kiev è pronta a dialogare”, ha sottolineato il presidente.