HomeCultura Addio al fisico Antonio Zichichi. Dichiarò guerra all’astrologia
Cultura

Addio ad Antonino Zichichi
Il fisico aveva 96 anni
Dichiarò guerra all'astrologia

Studioso della fisica delle particelle

Fu padre dei laboratori del Gran Sasso

di Tommaso Di Caprio09 Febbraio 2026
Zichichi

Il fisico Antonino Zichichi | Foto Ansa

ROMA – Esponente di spicco della fisica contemporanea e divulgatore instancabile capace di portare la scienza fuori dal mondo accademico, si è spento oggi (9 febbraio) a 96 anni Antonino Zichichi. A darne l’annuncio è stata la comunità scientifica italiana. 

Cattolico dichiarato e fermamente ostile all’astrologia e alle superstizioni, definite come una “Hiroshima culturale”, Zichichi è stato anche una figura scientifica spesso al centro delle polemiche. Celebri le sue critiche alla teoria darwiniana dell’evoluzione, ritenuta priva di prove sperimentali sufficienti e di una solida base matematica, così come le sue battaglie per mettere in discussione il nesso causale tra attività umane e cambiamento climatico.

Una vita per la ricerca

Nato a Trapani nel 1928, Zichichi frequenta il liceo classico “Ximenes” della sua città  prima di iscriversi alla facoltà di Matematica e Fisica di Palermo e coltivare quella che sarà la passione della vita. La sua carriera internazionale decolla tra il Fermilab di Chicago e il Cern di Ginevra. Proprio in Svizzera, nel 1965, guida il team che scopre l’antideutone, una particella di antimateria formata da un antiprotone e un antineutrone. 

Da studioso dell’antimateria, nel 1977 Zichichi diventa presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica nucleare che guiderà fino al 1982. Nel 1978 viene eletto presidente della Società europea di Fisica e diventa uno dei principali ideatori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, costruiti a partire dal 1980. 

Nel 1979 lo scienziato siciliano è protagonista di un incidente diplomatico in occasione dell’elezione del nuovo direttore generale del Cern. Le forti pressioni esercitate dall’Italia a sostegno della sua candidatura provocano una frattura con gli altri Paesi membri e, al voto finale, Zichichi viene bocciato con 12 voti contrari. Alla guida del laboratorio europeo sarà eletto il fisico tedesco Herwig Schopper.

Da sempre impegnato nella promozione del progresso umanitario-scientifico, Zichichi è stato anche tra i promotori della fondazione del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, a Erice in Sicilia. 

