di Roberto Abela18 Febbraio 2026
ROMA – Una maratona YouTube per celebrare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco. Così Eco Eco Eco mette fine agli altrettanti anni di silenzio chiesti nel suo testamento dal filosofo, scrittore e semiologo italiano. Sul web 24 ore di diretta streaming, disponibile su fondazioneumbertoeco.org e bottegafinzioni.it dalle 12 di domani 19 febbraio. Al centro della trasmissione – in partenza simbolica dalle Isole Fiji, dove andò mentre progettava il romanzo storico L’isola del giorno prima – un ritratto inedito dell’autore.

Un “flusso di coscienza collettivo”

Dall’arcipelago dell’Oceania, Samantha Magick della libreria Baka Books aprirà le danze: Tra i testi del Professore e gli aneddoti sulla sua figura e i suoi scritti, l’iniziativa punta a mescolare le voci dei grandi nomi della cultura con quelle di lettori da ogni angolo del globo. Un “flusso di coscienza collettivo della durata di 24 ore” lo hanno definito i curatori Michele Cogo, Riccardo Fedriga, Maria Chiara Galbiati, Roberto Grandi e Francesca Tancini, con la supervisione di Carlotta e Stefano Eco, con cui invitano il mondo a rompere il silenzio.

Tra gli intellettuali che hanno accolto l’invito Eshkol Nevo, Roberto Saviano, Luciano Canfora, Milo Manara, Paolo Fresu, Vittorio Giardino, Igort, Moni Ovadia, Danko Singer, Fabio Fazio e tanti altri.

