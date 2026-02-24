NEWS ANSA

Instagram come TikTok
novità per i reel
arrivano le mini serie tv

L'app di Meta pronta a sfidare

il successo del colosso cinese

di Marco Bertolini24 Febbraio 2026
Instagram

L'app di Meta, Instagram, è pronta a sfidare il colosso cinese TikTok | Foto Ansa

ROMA – Instagram sempre più simile a TikTok. I video verticali sono ormai i protagonisti dei social e Meta vuole puntare ancor di più sui reels. Questi potrebbero diventare il cuore dell’esperienza utente già all’apertura dell’app e ospitare degli “short drama” per sfidare le mini-serie tv del colosso cinese.

I mini drama su TikTok

Il trend nasce in Cina e si diffonde nell’app più popolare del Paese. Produzioni narrative complete, suddivise in episodi brevissimi pensati per essere consumati in sequenza direttamente nel feed. Velocità, brevità e comodità gli ingredienti delle mini-serie su TikTok, che fanno compagnia a milioni di persone e generano numeri miliardari. Gli argomenti principali? Trame da soap opera con ogni episodio che finisce con un cliffhanger studiato per trattenere l’utente e spingerlo a tornare per la puntata successiva. Questo tipo di contenuti si adatta quindi alla logica dell’algoritmo e alle abitudini di visione frammentata tipiche dei social. Nel 2025 questo formato avrebbe generato 1,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, soprattutto tramite donazioni dirette degli utenti. 

Instagram sulla scia del colosso cinese

Da una parte TikTok ha rafforzato la propria strategia vincente lanciando una sezione dedicata chiamata “Minis” e anche un’app autonoma, PineDrama, disponibile negli Stati Uniti e in Brasile. Dall’altra Meta vuole cominciare a seguire il solco tracciato dal colosso cinese. Innanzitutto con un redesign che porta gli utenti direttamente in un feed infinito di reels, ridimensionando il ruolo dei post e delle storie. Poi una sezione, che sta sperimentando, dedicata agli short drama. L’obiettivo è permettere agli utenti di seguire le serie preferite, ricevere aggiornamenti sugli episodi e mantenere una continuità narrativa più strutturata rispetto ai reel tradizionali. Con la personalizzazione del feed e l’immediatezza dei reel, Instagram vuole aumentare la competitività con TikTok e gli shorts di YouTube. Al momento non c’è una data ufficiale sull’aggiornamento che porterà il nuovo layout, ma la sfida è lanciata.

