“Quel colletto rigido, quelle certezze facili, quelle ipocrisie ben mascherate. Se fosse dipeso solo da me, non sarebbe successo nulla. Non avrei sfidato la Chiesa, non avrei rischiato di deludere nessuno, non avrei osato trasgredire”. Alberto Ravagnani apre così il libro in cui racconta la sua uscita dal sacerdozio (“La scelta”, edito da SEM). Una scelta che avrebbe potuto consumarsi nel silenzio e che invece è diventata pubblica. Anche perché maturata dentro una stagione – quella post pandemica – in cui la presenza digitale di sacerdoti e religiosi è diventata, per molti, l’unico spazio possibile di contatto con una comunità frammentata.

Immediata l’eco mediatica: interviste, commenti, accuse, difese. Per giorni il dibattito si è concentrato sulla sua figura, sulle motivazioni, sul confine tra fede e visibilità. Ma fermarsi al caso Ravagnani – e al mezzo milione di follower che ha sui social – rischia di essere riduttivo. Non perché la sua storia non conti, ma perché funziona da innesco. Ed è questo scarto, più che la vicenda personale dell’ex prete influencer milanese, a meritare attenzione.

Vocazioni che passano dallo schermo

Negli ultimi anni la presenza di sacerdoti, frati e suore sui social è cresciuta in modo evidente. Alcuni parlano a poche migliaia di persone, altri a centinaia di migliaia. Qualcuno – come padre Heriberto García Arias (il più seguito al mondo) – a milioni. Linguaggi ammiccanti, video brevi, parole semplici. Spesso un tentativo esplicito di intercettare chi è lontano dalle chiese.

Padre García Arias insiste su un punto: “La visibilità non è di per sé un problema”, lo diventa quando la persona finisce per essere più ingombrante del messaggio. “Il rischio – dice a Lumsanews il giovane prete messicano – è che l’algoritmo spinga verso una personalizzazione costante, trasformando l’annuncio in performance. L’unico antidoto possibile resta la comunione: non camminare da soli, non costruire una missione autoreferenziale, ma restare dentro un orizzonte ecclesiale”.

Una cautela che ritorna, con altre parole, anche in don Cosimo Schena, parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi. Per lui il vero pericolo non sono i numeri, ma “la confusione tra consenso e verità”. I social possono amplificare una voce, ma non misurano la fecondità di una vocazione. “Quando il successo diventa il vero criterio, la fede rischia di ridursi a seguito emotivo”, dice il prete influencer più seguito d’Italia (con oltre un milione di follower sui social).

Un algoritmo tutt’altro che neutro

Per Rita Marchetti, vicepresidente Weca (Associazione WebCattolici Italiani) e professoressa di Sociologia delle comunicazioni all’Università di Perugia, la questione è un’altra: “Sui social la Chiesa non ha scelta: deve esserci”, sostiene. Ma esserci non basta. “Anche perché le piattaforme non sono spazi neutrali – precisa Marchetti – rispondono a logiche commerciali, premiano ciò che polarizza, amplificano ciò che fa rumore. L’algoritmo non è etico”. E pensare di usarlo senza conoscerlo significa esporsi a derive prevedibili.

Del resto, non è la prima volta che una figura religiosa diventa caso mediatico. Era già successo con suor Cristina Scuccia, passata in pochi mesi dal velo ai talent e reality show, e poi all’uscita dalla vita religiosa. Anche allora, più che il percorso personale, a fare notizia fu l’effetto amplificatore delle piattaforme.

Lo dimostrano anche esperienze meno rumorose, ma spesso citate come virtuose. Come quella delle suore di Ravasco a Raiano, in provincia dell’Aquila, molto seguite sui social. Nei loro contenuti raccontano la quotidianità di religiose anziane e malate, senza costruire personaggi né puntare sull’esposizione individuale. Un uso dei social che non sostituisce la comunità, ma la rende visibile.

Da qui si apre il nodo della formazione, che non riguarda solo i sacerdoti più esposti, ma l’intera comunità ecclesiale. Perché il rischio non è individuale, ma strutturale. Ci si concentra su singoli casi, mentre il quadro complessivo continua a sfuggire. In questo clima, la visibilità viene spesso letta come sospetta, quando non come una forma di tradimento silenzioso: fedeli contro follower, pastorale contro performance.

Carne o avatar?

Monsignor Vincenzo Paglia sposta il dibattito su un piano ancora più radicale. “La fede – ricorda – non si trasmette per algoritmo. Il Vangelo è relazione, coinvolgimento totale, presenza fisica. Le piattaforme rispondono a logiche di personalizzazione, notorietà, successo, che non sempre sono compatibili con il messaggio cristiano. Il Vangelo di Giovanni è chiarissimo: la Parola si è fatta carne, non avatar”. Il presidente emerito della Pontificia accademia per la vita e consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio è convinto che i media possano aiutare ad aprire varchi, ma non sostituire l’incontro: “Quando lo schermo diventa rifugio o scorciatoia, qualcosa si incrina”, aggiunge.

Il “dj e calciatore” don Roberto Fiscer (solo su TikTok lo seguono più di 800 mila persone), parroco alla Santissima Annunziata del Chiappeto di Genova, è netto: “Il digitale non crea l’ego, lo rende visibile”. È lì che, semmai, vengono a galla fragilità e squilibri. Ma il punto, avverte, non è fermarsi ai numeri. “Aumentano i like, va bene. Ma poi che succede?”. La visibilità, se resta fine a se stessa, non basta. Se non porta a relazione reale, a comunità concreta, rischia di fermarsi a metà strada, sospesa tra consenso e vuoto.

In questo spazio incerto, tra annuncio e algoritmo, il caso Ravagnani continua a funzionare come una lente: non perché spieghi tutto, ma perché rende visibili delle contraddizioni.

Una soglia, non un approdo

“Non so cosa potrà succedere da qui in avanti. Ormai ho imparato che la vita supera sempre le mie previsioni. Ma una cosa la so con certezza: da questa libertà non voglio più tornare indietro”. Ravagnani chiude così il suo libro, senza offrire soluzioni, né finali rassicuranti. Non c’è un approdo, solo una soglia attraversata.

Il dibattito aperto dal suo caso non si esaurisce con la sua storia personale. Interroga una Chiesa che oggi comunica, si espone, sperimenta linguaggi nuovi, ma fatica ancora a dotarsi di strumenti, regole e accompagnamenti adeguati. I social non sono più una parentesi, né un’emergenza: sono uno spazio stabile, attraversato da tensioni irrisolte.

La domanda, allora, non è se stare o meno sulle piattaforme. È capire cosa si è disposti a mettere in discussione quando l’annuncio passa attraverso l’algoritmo, quando la visibilità diventa parte della missione, quando il consenso rischia di sovrapporsi al messaggio. La vicenda Ravagnani non offre risposte definitive. Ma inchioda alla necessità di un confronto vero, senza più scorciatoie.