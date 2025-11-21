ROMA – L’incubo peggiore di ogni genitore è scoprire che il proprio figlio è scomparso. È questa la tragedia che colpisce Marissa Irvine, protagonista della nuova serie thriller “All her fault”, in onda dal 23 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Marissa – interpretata da Sarah Snook, tornata sul piccolo schermo dopo il successo di “Succession” – è una donna che sembra avere tutto: un’attività di successo, una bella casa con la sua famiglia perfetta. Ma dopo la scomparsa del figlio Milo, la gente è pronta a puntare il dito contro di lei per aver lasciato che ciò accadesse.

La trama della serie

L’intreccio si snoda in otto episodi da un’ora, che verranno trasmessi in coppia la domenica fino al 14 dicembre su Sky Atlantic. Marissa Irvine va a prendere suo figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco con un compagno della sua nuova scuola. Ma la madre che le apre la porta è una signora sconosciuta, che non ha con sé Milo. Il thriller psicologico porta alla luce i segreti più profondi di una comunità e svela inganni e tradimenti nascosti dietro vite all’apparenza perfette.

Il bestseller che ha tenuto il Regno Unito con il fiato sospeso

La serie è basata sul romanzo omonimo dell’autrice pluripremiata Andrea Mara, bestseller nel Regno Unito e ancora inedito in Italia. Opera che ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di tenere il lettore con il fiato sospeso, mescolando tensione, colpi di scena e profondi risvolti emotivi.

Il cast

Ad affiancare la vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Award, Sarah Snook – che è anche produttrice esecutiva – tra i co-protagonisti ci sono Dakota Fanning nei panni di Jenny, una delle mamme della nuova scuola di Milo, e Jake Lacy in quelli di Peter, uomo di successo e marito di Marissa. Michael Peña interpreta invece l’esperto Detective MCConville, a capo delle indagini.