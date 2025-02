LONDRA – James Bond passa nelle mani del colosso di Jeff Bezos. Ad acquisire la spy saga più famosa del cinema è Amazon Mgm Studios, la casa di produzione e distribuzione cinematografica del colosso americano di Internet.

L’annuncio dell’acquisizione del controllo creativo del franchise multimiliardario di James Bond da parte di Amazon è stato dato dai produttori Barbara Broccoli e Michael Wilson.

Un cambiamento storico per il franchise

Si tratta di un cambiamento storico per il franchise multimiliardario di James Bond. Un accordo che arriva dopo le crescenti speculazioni sul destino del famoso agente 007. L’ultima apparizione della celebre spia risaliva a quattro anni fa, quando l’attore Daniel Craig recitò in No Time to Die. Sarà Amazon a decidere chi prenderà il posto di Craig.

Passo indietro per gli storici produttori di James Bond

Fu l’italo-americano Albert Broccoli negli anni Sessanta a portare, con la società Eon productions fondata a Londra nel 1961, i romanzi di Ian Fleming sul grande schermo. Ora, i suoi eredi Barbara Broccoli e il fratellastro Michael Wilson, rimarranno comproprietari in una nuova joint venture. I produttori hanno parlato dell’inizio di una nuova era.

“Barbara e io siamo d’accordo, è tempo che il nostro partner di fiducia, Amazon Mgm Studios, guidi James Bond nel futuro”, hanno dichiarato i rappresentanti della dinastia Broccoli.

La faida con Amazon

L’accordo attuale nasconde un passaggio sofferto e traumatico. Il Wall Street Journal a dicembre aveva pubblicato indiscrezioni circa la faida aperta fra Barbara Broccoli e Amazon, così profonda da bloccare ogni trattativa. Amazon Mgm Studios, la casa di produzione e distribuzione cinematografica del colosso americano di Internet in continua espansione, si era scontrata con la vecchia Hollywood del XX secolo. Uno scontro tra scommesse dei produttori novecenteschi e i dati e gli algoritmi dei servizi in streaming. In realtà Amazon ha interessi finanziari in James Bond fin dal 2022, quando pagò 8,5 miliardi di dollari per il vasto catalogo di Mgm in un accordo che includeva i diritti per la distribuzione di tutti i film sulla celebre spia.