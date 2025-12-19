Amianto, il killer invisibile che tiene in ostaggio l’Italia

VideoVideo NotiziaAmianto, il killer invisibile che tiene in ostaggio l’Italiadi Flavia Falduto19 Dicembre 2025di Flavia Falduto19 Dicembre 2025 9a cura di Greta Giglio e Flavia FaldutoFlavia Falduto post precedente Francia, salta l’accordo sulla finanziaria 2026. Lecornu: “Ora proteggere i francesi” post successivo Dietrofront sulla Manovra. Dopo lo stop della Lega la salta stretta pensioni. Pd: “Giorgetti si dimetta” Ti potrebbe interessare Assaltarono la redazione della Stampa, sgomberato il centro sociale Askatasuna (Il Fatto... 18 Dicembre 2025 Al via il Consiglio europeo, al centro del vertice l’utilizzo degli asset... 18 Dicembre 2025 Ucraina, vigilia del Consiglio europeo. Scontro su utilizzo degli asset russi (Il... 18 Dicembre 2025 Manovra, i dettagli sul nuovo maxi emendamento del governo (Il Fatto del... 17 Dicembre 2025 Il giallo della telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump (Il Fatto... 16 Dicembre 2025 Condannato il magnate dei media Jimmy Lai. A rischio la libertà di... 15 Dicembre 2025