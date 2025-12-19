PARIGI – Salta definitivamente l’accordo sulla finanziaria 2026 in Francia. Sfuma quindi la scommessa del premier Sébastien Lecornu, adesso una legge speciale per garantire il funzionamento dello Stato. Il premier prende atto del fallimento: “I francesi non meritano questo, ora bisogna proteggerli”.

Il mancato accordo

Inutile la riunione in commissione mista paritaria di questa mattina, 19 dicembre, tra deputati e senatori francesi per trovare un compromesso tra l’Assemblea Nazionale e il Senato sul progetto di manovra finanziaria 2026. I parlamentari hanno rapidamente constatato l’impossibilità di trovare un’intesa, secondo fonti interne. Secondo l’agenzia Afp, il mancato accordo rende quindi impossibile l’adozione di un budget per lo Stato, come previsto entro il 31 dicembre.

Arriva la legge speciale

Il premier francese incaricherà il Consiglio di Stato di creare un progetto di legge speciale per ovviare all’assenza di un bilancio approvato. La legge speciale è una sorta di esercizio provvisorio che proroga i crediti del 2025 permettendo così di garantire la continuità alla macchina statale. In particolar modo il prelievo delle tasse. Le discussioni sul budget 2026 dovrebbero comunque riprendere a gennaio. Inoltre, nei giorni scorsi il parlamento ha adottato in via definitiva il bilancio della Previdenza sociale 2026 che non viene quindi rimesso in discussione nonostante il disaccordo attuale.

Le Gouvernement prend acte de l’échec de la commission mixte paritaire dans laquelle siégeaient des députés et des sénateurs, sans le gouvernement.



Je remercie tous les parlementaires de tous les groupes qui ont travaillé et recherché, de bonne foi, un compromis raisonnable,… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 19, 2025

Lecornu: “Prendo atto del fallimento, i francesi non meritano questo”

“Il governo prende atto del fallimento in commissione mista paritaria. Ringrazio tutti i parlamentari che hanno lavorato e ricercato, in buona fede, un compromesso ragionevole. Deplorevole però la mancanza di volontà di alcuni parlamentari di giungere a un accordo, come c’era da temere, purtroppo, da qualche giorno”. Comincia così in un messaggio pubblicato su X il premier francese Lecornu, dopo il fallimento delle trattative tra Assemblea Nazionale e Senato a Parigi. “I nostri connazionali non meritano di subirne le conseguenze. In questo contesto riunirò, a partire da lunedì, i principali responsabili politici per consultarli sul cammino da seguire per proteggere i francesi e trovare le condizioni di una soluzione”, conclude il messaggio del premier.