VENEZIA – Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa il 6 gennaio scorso nella zona dei Colli Euganei.

La studentessa ventiduenne è stata trovata morta impiccata a un albero nel boschetto sul Monte Oliveto, nei pressi di Teolo (Padova), lo stesso luogo nel quale era stata vista per l’ultima volta. Un finale che, forse, la giovane premeditava da tempo, come suggeriscono i messaggi ritrovati nel quaderno che aveva con sé nello zaino al momento della morte e la lettera indirizzata ai genitori che avrebbe lasciato a casa prima di uscire per l’ultima volta.

Nonostante l’imponente dispiegamento di polizia e squadre di soccorso, il corpo della giovane è stato individuato il 15 gennaio da una residente della zona che stava passeggiando con il cane. Allontanatasi dal percorso principale della via Euganea, la donna ha notato il cadavere appeso a un albero con una corda. Al momento del ritrovamento, Annabella aveva con sé anche il cellulare, spento, che era stato localizzato nella zona il giorno della sua sparizione.

Dopo il rinvenimento del corpo sono stati avvisati i genitori della ragazza e i magistrati – il procuratore Angelantonio Racanelli e la sostituta Martina Varagnolo – che ne hanno disposto lo spostamento all’Istituto di medicina legale di Padova.

Al momento, tutti gli indizi sembrerebbero convergere sulla pista del gesto volontario, avvalorato dall’autenticità dei messaggi lasciati dalla giovane alle prese con un periodo della vita molto complicato, fanno sapere gli inquirenti. Chi indaga non esclude, infatti, che Annabella sia morta lo stesso giorno in cui è scomparsa. Ma per dissipare ogni dubbio bisognerà attendere l’esito dell’autopsia che dovrebbe essere eseguita il 20 gennaio.