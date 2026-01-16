ROMA – Dopo una seconda stagione acclamata da pubblico e critica, sembrava destinata a finire nell’oblio, complici le serratissime agende delle sue stelle e il passo falso del suo regista, Sam Levinson, con il flop “The Idol”. Le voci sulla possibile cancellazione del gran finale si sono rincorse senza sosta, intrecciandosi alle polemiche sull’età ormai avanzata di attori e attrici che avrebbero dovuto vestire i panni di post-adolescenti. Ma, come i suoi personaggi, “Euphoria” si è dimostrata resiliente e, nonostante lo sfavore dei pronostici, è pronta a tornare con il suo capitolo finale.

Oltre a Zendaya, tornano anche Jacob Elordi e Sidney Sweeney

Nelle scorse ore, HBO Max ha pubblicato il trailer ufficiale della serie-fenomeno con protagonista Zendaya. Oltre alla sua stella, nel cast dell’opera torneranno tutti i protagonisti delle precedenti stagioni. Ci sarà Jacob Elordi, premiato ai Critics Choice Awards per il suo ruolo nel “Frankenstein” 2.0 di Del Toro, e insieme a lui tornerà anche Sidney Sweeney, recentemente travolta da numerose polemiche negli Usa per l’incriminato spot dei jeans American Eagle. Non mancheranno poi Alexa Demie, Hunter Schafer, Maude Apatow e Colman Domingo. Il grande assente sarà il compianto Angus Cloud, prematuramente scomparso il 31 luglio 2023, per un sadico scherzo del destino, a causa di un’overdose.

Nel trailer Rue fugge dai debiti, Cassie crea contenuti su OnlyFans

Nel trailer rilasciato da HBO, lo spettatore viene catapultato nelle vite dei protagonisti dopo la fine del liceo. Rue (Zendaya) è ancora alle prese con la spacciatrice Laurie e i suoi scagnozzi, a causa dei debiti di droga accumulati. 10.000 dollari che la portano lontano da casa, a sperimentare nuovi eccessi tra ville da “Scarface”, armi in abbondanza e nuovi criminali che incroceranno il suo percorso verso la redenzione.

Come era già stato anticipato da alcuni rumor, nell’ultima stagione di “Euphoria” Cassie (Sweeney) è una modella dedita alla creazione di contenuti per adulti su OnlyFans. Un risvolto che sembra non rendere felice Nate, diventato suo marito, alle prese con la sua azienda e con vecchi demoni che non sembrano volerlo abbandonare (come dimostra una scena in cui lo vediamo completamente insanguinato). Jules è ormai una pittrice affermata, Maddie veste ancora la sua aura iconica, mentre Lexi ha coronato il proprio sogno, facendo del teatro la sua vita. Premesse per un percorso durante cui questo gruppo d’amici di vecchia data dovrà confrontarsi con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il male.

L’uscita il 13 aprile su HBO e Sky

La serie, che con le sue prime due stagioni ha ottenuto 25 nomination agli Emmy, sarà disponibile in Italia dal 13 aprile sia su Sky (e in streaming su Now) che su HBO Max, nuovo servizio streaming targato Warner (per ora) sbarcato nel Paese il 13 gennaio. Le musiche originali saranno curate ancora da Labrinth, che questa volta collaborerà con il compositore due volte premio Oscar, Hans Zimmer. Una collaborazione d’eccezione per un’ultima folle corsa alla ricerca di quel senso di vita che possa finalmente far trovare la pace ai suoi protagonisti.