LOS ANGELES – “Presenteremo un episodio o un film nuovo ogni settimana per tutto l’anno”. L’annuncio di Rita Cooper Lee, responsabile globale della comunicazione e pubblicità di Apple TV, non lascia spazio a dubbi. Mentre Netflix vede ormai l’ultimo miglio nella corsa all’acquisizione di Warner Bros, HBO Max inclusa, il portale streaming della Mela ideata da Steve Jobs lancia la sfida alla grande N, puntando su qualità e quantità. Durante l’Apple Tv Press Day, in scena ieri – 3 febbraio – a Los Angeles, il portale di streaming ha svelato i prodotti in arrivo nel 2026: film, serie originali e sport, tra i ritorni dei titoli più attesi e i nuovi cavalli su cui puntare per il presente e il futuro.

I ritorni attesi: le nuove stagioni di Ted Lasso e Shrinking

Al centro della programmazione, spicca la quarta stagione di “Ted Lasso”, lo scanzonato coach per caso interpretato da Jason Sudeikis. Nei nuovi episodi, Ted torna a Richmond, affrontando la sua sfida più grande: allenare una squadra femminile della seconda divisione di football. Confermato anche il terzo capitolo di “Shrinking”, la serie creata da Bill Lawrence e Brett Goldstein, con protagonisti il Jason Segel di “How I Met Your Mother” e il veterano Harrison Ford. Al centro della storia, ci sarà ancora Jimmy (Segel), terapeuta che affronta i suoi pazienti dicendo loro esattamente ciò che pensa, infrangendo tutte le regole etiche e professionali.

Jason Segel e Harrison Ford in “Shrinking” | Foto Apple TV

Sul fronte fantascientifico, spazio alla quinta stagione di “For All Mankind”, la serie che racconta una versione alternativa della corsa allo spazio, mai terminata dal primo allunaggio dell’uomo sulla Luna. Prosegue anche la collaborazione tra Apple TV e la star di “Mad Men”, Jon Hamm, protagonista del secondo capitolo di “Your Friends & Neighbors”, opera a metà fra dramma e commedia, in cui un gestore di fondi speculativi (Hamm) cade in disgrazia dopo essere stato licenziato.

Bardem protagonista del remake di Cape Fear

Guardando ai prodotti inediti, c’è grande curiosità per “Cape Fear” (nuovo adattamento del romanzo di John D. MacDonald, già trasposto da Martin Scorsese), la miniserie in 10 episodi con protagonisti i premi oscar Javier Bardem e Amy Adams, che racconterà la spirale di violenza con al centro una coppia di avvocati e un pericoloso criminale rilasciato dal carcere. Attenzione anche a “Outcome”, dark comedy diretta da Jonah Hill, nelle doppie vesti di regista e attore, con protagonisti Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Bomer. Reeves è un amato divo di Hollywood alle prese con un video che rischia di distruggere la sua immagine e porre fine alla sua carriera. Cast d’eccezione per “Margo ha problemi di soldi” – la serie con Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman – dramma familiare che segue le storie di un’aspirante scrittrice (Fanning), figlia di un’ex cameriera (Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Nick Offerman).

Javier Bardem protagonista del remake di “Cape Fear” | Foto Ansa

La sfida di Apple: confermare gli standard qualitativi

Visti i risultati del 2025, la sfida per Apple TV sarà quella di confermarsi un portale in grado di sfornare prodotti riconoscibili e originali. Oltre F1, il film con Brad Pitt candidato agli Oscar 2026, il comparto streaming della Mela ha sfornato, ad esempio, “Pluribus”, nuovo sci-fi diretto da Vince Gilligan, creatore del cult “Breaking Bad”. Da non dimenticare poi le nuove stagioni di “The Studio”, la serie pluripremiata agli Emmy che mette alla berlina i colossi di produzione americani e “Severance”, opera surrealista a metà fra thriller psicologico e fantascienza.