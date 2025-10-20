NEWS ANSA

Assalto pullman Pistoia basket
Muore l'autista 65enne
Ipotesi omicidio volontario

Pistoia Basket, sospese le attività

Meloni: "È un atto inaccettabile"

di Chiara Di Benedetto20 Ottobre 2025
Il parabrezza del pullman del Pistoia basket preso a sassate | Foto Ansa

RIETI – Proseguono le indagini sulla morte dell’autista del pullman che trasportava i tifosi del Pistoia basket. Il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma, ha fatto sapere che è stato aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti e che nelle ultime ore sono stati sentiti diversi testimoni tra cui una decina di tifosi reatini. La sassaiola che ha provocato la morte dell’uomo è avvenuta ieri sera, 19 ottobre, sulla superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano. Gli investigatori della Squadra mobile e della Digos di Rieti sono ancora al lavoro per individuare i responsabili.

Gli scontri tra le due tifoserie e l’assalto al bus

L’assalto è avvenuto poco dopo la fine della partita di serie A2 tra la Real Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia. Durante l’incontro, terminato con la vittoria del Pistoia, le due tifoserie si erano già scontrate per motivi ancora da chiarire. Il pullman del Pistoia è quindi stato scortato dalla Polizia per un tratto di strada, ma gli assalitori hanno aspettato che la scorta si allontanasse per iniziare a lanciare mattoni e pietre contro il veicolo. Una di queste pietre ha sfondato il parabrezza del pullman e ha raggiunto la vittima, il 65enne Raffaele Marianella, che faceva da secondo autista ed era seduto a fianco del conducente. “Ti terrò sempre nel mio cuore”, ha scritto su Instagram Federica Marianella, la figlia dell’autista ucciso.

Meloni: “Atto di violenza inaccettabile”

I tifosi del Pistoia presenti sul pullman si sono detti sconvolti per quanto accaduto ieri sera: “Le scene strazianti che abbiamo vissuto ci hanno lasciato completamente senza parole”. La società toscana di basket ha fatto sapere che oggi, 20 ottobre, sospenderà tutte le attività in segno di lutto. Il club reatino, invece, ha reso noto che osserverà il silenzio stampa per un tempo al momento indeterminato “in senso di rispetto verso la vittima e i suoi cari”. “È un atto di violenza inaccettabile e folle”, ha commentato la premier Giorgia Meloni e ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e a chi ha assistito alla tragedia. “Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”, ha concluso. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha fatto sapere su Facebook che la Regione Lazio si costituirà parte civile nel procedimento “a difesa dei valori di civiltà e legalità calpestati da questo gesto inaccettabile”.

