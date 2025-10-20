NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:15 del 20 ottobre 2025

HomeEsteri Guerra russo ucraina, Trump: “Mosca e Kiev si fermino”. Zelensky verso colloquio a Budapest
EsteriPrimo Piano

Guerra russo ucraina, Trump: “Mosca e Kiev si fermino”. Zelensky verso colloquio a Budapest

di Filippo Saggioro20 Ottobre 2025
di Filippo Saggioro20 Ottobre 2025
Zelensky e Trump si incontrano all'Onu

Zelensky e Trump si incontrano all'Onu | Foto Ansa

WASHINGTON – Russia e Ucraina “si fermino”. Il desiderio di Donald Trump nel conflitto russo ucraino è chiaro. Nonostante le richieste avanzate a Volodymyr Zelensky, il presidente americano ha smentito le indiscrezioni del Washington Post secondo le quali lui e Putin avevano già parlato di Donbass durante la telefonata di giovedì scorso. 

Durante il colloquio, Putin avrebbe offerto di cedere alcune piccole aree delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, in cambio delle parti di Donbass ancora sotto il controllo ucraino. Secondo il Financial Times, durante il loro ultimo incontro alla Casa Bianca, Trump avrebbe esortato il presidente ucraino ad accettare le condizioni della Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che altrimenti l’Ucraina sarebbe stata distrutta. 

Non concederemo “mai ai terroristi alcuna ricompensa per i loro crimini”, ha scritto Volodymyr Zelensky in risposta allo scenario delineato da alcuni osservatori negli ultimi giorni. Ma si è detto “pronto” a partecipare all’incontro di Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin. “Come si possono raggiungere degli accordi senza che noi ci parliamo?”, ha specificato il presidente ucraino in un’intervista a Nbc. 

La situazione sul campo

Ma sul campo, le ostilità non accennano a fermarsi. Nella notte, la Russia ha attaccato l’Ucraina con tre missili balistici e 60 droni, uccidendo almeno due civili e ferendone cinque. Questa mattina, Zelensky ha proposto di prolungare la legge marziale per almeno altri tre mesi, a partire dal prossimo 5 novembre. Ecco perché il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sibiha, oggi parteciperà al Consiglio Affari Esteri dell’Ue per chiedere “un sistema integrato di difesa aerea” e del pieno utilizzo dei beni russi congelati. 

Beni congelati

A proposito della partita sugli asset di Mosca bloccati, l’ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, ha messo in guardia l’Italia dal partecipare a questo piano, che ha definito “il furto del secolo”. “La complicità italiana”, ha specificato il diplomatico, “rischia di compromettere in modo sostanziale la possibilità di ripristinare la cooperazione economica e commerciale con la Russia”. 

Stop al gas russo

Intanto, i ministri dell’energia dell’Unione europea hanno dato il via libera allo stop al gas russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine in corso dovranno terminare entro luglio del prossimo anno, mentre quelli di lungo periodo entro il 31 dicembre 2027. La proposta è passata con un’importante maggioranza, contrarie soltanto Ungheria e Slovacchia. 

Ti potrebbe interessare

Dai Lep alla rottamazione, tutte le novità della manovra 2026. Tensioni nel...

20 Ottobre 2025

Assalto al pullman del Pistoia basket, muore l’autista. Si indaga per omicidio...

20 Ottobre 2025

Gaza, tregua in bilico ma Trump frena: “Cessate il fuoco in vigore”....

20 Ottobre 2025

Aws down, ripristinati i servizi. Da Canva a Perplexity, problemi in tutto...

20 Ottobre 2025

Presidenziali in Bolivia, vince il centrista Rodrigo Paz: “Riaprirò il Paese al...

20 Ottobre 2025

Tensione Usa-Venezuela, Maduro: “Trump punta al golpe”. Missioni segrete della Cia

17 Ottobre 2025
Accessibility by WAH