ROMA – “Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando parte”. E quindi chissà se ad Alberto Colombo scenderanno per la terza volta delle lacrime sul viso. È infatti ufficiale il sequel numero due di Benvenuti al Sud. Si chiamerà Bentornati al Sud e riprenderà le storie dei due film diventati ormai cult della commedia italiana. I protagonisti rimarranno Alessandro Siani (Mattia Volpe) e Claudio Bisio (Alberto Colombo), che dovrà tornare nella sua (ormai) amata Castellabate, il borgo del Cilento che aveva fatto da sfondo al primo film.

L’ufficialità

A renderlo noto è stato l’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta, durante l’ultima edizione del Tg5. Il progetto non solo esiste, ma ha già avviato il proprio iter produttivo, entrando concretamente nella fase di sviluppo e pre-produzione.

Le precedenti indiscrezioni

Un’ufficialità che il pubblico attendeva ormai da molto tempo. Già nel 2023 Alessandro Siani aveva fatto trapelare notizie sulla nuova pellicola, dicendo che ci stavano pensando seriamente: “Finalmente abbiamo condiviso un’idea divertente e che crea spunti di riflessione”, ha raccontato a Fanpage. Dichiarazioni ribadite dallo stesso attore anche nel gennaio 2024. Tuttavia, le sue parole, almeno fino ad oggi, non avevano trovato riscontro.

Castellabate di nuovo protagonista

Oltre ai fan, ad essere contenti sono gli abitanti di Castellabate. In seguito al successo del primo film infatti, il piccolo borgo aveva ricevuto un boom di turisti e con “Bentornati al Sud” questo processo potrebbe rinnovarsi.

Trama e cast restano segreti

Per ora la trama resta top secret. Il cast, oltre ai due protagonisti, non è stato svelato. Lo stesso vale per l’inizio delle riprese e l’uscita nelle sale. Al pubblico non resta quindi che attendere nuove notizie e sperare che il film si confermi al livello dei precedenti.