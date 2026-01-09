ROMA – L’anno appena trascorso ha portato fortuna e incassi al cinema italiano. Nel 2025 il box office ha raggiunto quota 496.552.723 euro per un numero di presenze in sala pari a 68.361.056 di biglietti venduti. Guardando ai dati diffusi da Cinetel, società italiana che raccoglie e distribuisce i numeri sui ricavi e le presenze delle sale cinematografiche, il risultato è in linea con il 2024 (+0,5% incassi; -2% presenze) e il 2023 (+0,2% incassi; -3,2% presenze).

Quattro titoli su dieci sono italiani

Ma il merito è anche della produzione nazionale che ha continuato nel suo percorso di crescita, raggiungendo nella stagione cinematografica che si è appena conclusa una quota complessiva pari al 32,7% dei ricavi e al 33,3% delle presenze grazie a oltre 162,4 milioni d’incasso e 22,7 milioni di biglietti venduti. Numeri che segnano il migliore risultato dal 2016 sia in valore assoluto che percentuale, superiore in termini di quota anche alla media del decennio 2010-2019 quando gli incassi hanno registrato il 26,2% e il 27,1% le presenze.

“Buen Camino” di Zalone sempre più in alto

La crescita si è mantenuta costante durante tutti i dodici mesi, ma che già a metà dicembre superava già il 29% delle presenze totali prima dell’uscita in sala dei titoli delle feste tra cui “Buen Camino” diretto da Gennaro Nunziante con protagonista Checco Zalone. Uscito nelle sale il 25 dicembre, il film della coppia Zalone-Nunziante ha già vinto la palma di primo incasso dell’anno e miglior risultato della produzione nazionale.

In soli sette giorni di programmazione ha intascato 36 milioni di euro per oltre 4.4 milioni di presenze piazzandosi davanti a Lilo & Stitch (22,3 milioni) che a sua volta precede due titoli come Avatar: Fuoco e cenere (17,3 milioni) e Zootropolis 2 (16,6 milioni).

Ma le buone notizie non si fermano al 2025. Secondo Cinetel anche l’avvio della nuova stagione cinematografica ha tutto il potenziale per confermare il trend in crescita, con il 2026 che ha già fatto registrare il segno positivo accanto a due voci importantissime come fatturato (+43%) e ingressi (36%).