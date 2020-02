non ha capito niente della mia persona"

E sulle polemiche: "Chi mi dice sessista non ha capito niente della mia persona"

Ancora un altro successo per questo Sanremo targato Amadeus. Lo share della quarta serata, quella di ieri, è stato del 53,3%. “Un Sanremo con questi ascolti non c’era dagli anni Novanta: evidentemente è ciò che la gente vuole”, ha commentato il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

Ma a prendersi i riflettori sono stati Bugo e Morgan, col primo che ha abbandonato il palco durante l’esibizione della loro “Sincero”, determinando la squalifica di entrambi. Per la prima volta nella storia. Il motivo? L’ex cantante dei Bluvertigo – che questa mattina accusa di essere “stato usato” – aveva iniziato a insultarlo in diretta, cantando un testo “alternativo” della canzone. “La maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, tu sai solo coltivare invidia”, alcuni dei passaggi più eloquenti.

“Non credo suoneranno neanche fuori gara”, ha assicurato il presentatore in conferenza stampa. E il conteggio precedente? “Verrà annullato, e da lì si ricaverà una nuova distribuzione delle percentuali fra i 23 artisti rimasti. Però – ha chiosato Amadeus – di loro eventuali litigi devono parlare loro, non io. Bugo è una delle persone più educate che abbia mai conosciuto in vita mia, e ieri notte mi ha chiesto scusa. Morgan invece mi ha mandato un messaggio questa mattina: anche lui era dispiaciuto. Ci conosciamo da tanti anni, lui è ‘genio e sregolatezza’. Loro due sono molto amici, spero risolvano”.

E sulla loro partecipazione a Sanremo: “La coppia mi intrigava, ma ho scelto la canzone, indipendentemente da chi l’ha scritta. Non ho valutato i personaggi, che – ribadisco – comunque sono molto interessanti entrambi”.

Questa sera, intanto, gli altri 23 artisti si esibiranno con il loro inedito: aprirà Michele Zarrillo, chiuderà Rancore. “Sono contento di tutti: abbiamo mixato ‘bel canto’ e musica nuova. E così deve essere”, ha detto Amadeus. E poi: “Sarà il culmine di “una settimana indimenticabile. L’imprevedibilità e la spontaneità sono stati gli elementi vincenti di questo Festival. L’idea era unire presente e futuro con la tradizione. E il dato dei giovani mi rende davvero felice”.

Già, perché dopo l’una di notte la curva dello share delle giovani ragazze ha toccato vette dell’81,5%. “Evidentemente è arrivato il messaggio che questo sia davvero un Festival ‘per le donne’. Definirmi sessista è quanto di più lontano dalla mia persona. Chi mi ha accusato avrebbe dovuto fare meglio il proprio lavoro”.

Torneranno, ancora, Fiorello e Tiziano Ferro. “Abbiamo già ampiamente chiarito, quando ci siamo incontrati alle prove di ieri pomeriggio. Ed è stato un momento molto bello. Pure perché ci conosciamo da 25 anni”, ha detto lo showman siciliano. In conduzione, anche Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello. E poi gli ospiti: Christian De Sica, Edoardo Pesce, Mara Venier e Biagio Antonacci. Una battuta per Amadeus: chi vince Sanremo? “Aspettiamoci sorprese. Vedendo i dati, gli artisti nelle prime sette-otto posizioni hanno tutti buone probabilità di vincere”.