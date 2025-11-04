NEW YORK – Solo sospetti per ora, ma la denuncia che grava sull’attore David Harbour è pesante. Il giornale britannico Daily Mail avrebbe revisionato “pagine e pagine di accuse” da parte di Millie Bobby Brown, co-star della serie tv Stranger Things di Netflix.

Ancora nessuna certezza su accuse e indagini

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Millie Bobby Brown avrebbe presentato un lungo reclamo contro Harbour, che dal 2016 recita in Stranger Things come patrigno di Undici – interpretata appunto da Brown. I due dunque lavorano da molto tempo a stretto contatto e, prima delle riprese per la quinta stagione in uscita a novembre, l’attrice avrebbe denunciato atti di bullismo tali da indurre Netflix ad aprire un’inchiesta interna. I media americani si sono mobilitati per chiedere spiegazioni al colosso di streaming online, agli showrunner della serie e ai protagonisti della vicenda, senza finora ricevere alcuna risposta.

I rapporti tra David Harbour e Millie Bobby Brown

In passato, Harbour ha parlato spesso del rapporto lavorativo con Brown. Al debutto della prima stagione lei aveva 12 anni e lui 41: “Millie e io abbiamo un rapporto speciale – ha dichiarato l’attore nel 2021 – perche’ l’ho conosciuta quando era molto giovane, prima che venisse investita dalla fama”. Ora i due attori, insieme al resto del cast di Stranger Things, sono impegnati nel lancio della stagione conclusiva.