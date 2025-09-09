ROMA – “Vannacci è un valore aggiunto, stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme”. Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini tenta di ricucire lo strappo creatosi negli ultimi giorni all’interno del Carroccio intorno alla figura dell’europarlamentare Roberto Vannacci. Le parole del ministro delle Infrastrutture tentano di spegnere le polemiche alla vigilia di Pontida 2025, l’annuale raduno politico dei militanti della Lega. Un appuntamento, quello in vista, su cui Salvini si è detto fiducioso, annunciando “una grande Pontida ‘25. Sul palco ci saranno tutti i big della Lega, che, ognuno col proprio stile e la propria personalità, stanno facendo crescere il movimento”.

Centinaio: “Se Vannacci vuole essere accettato, deve salvinizzarsi”

Ad accendere lo scontro fra le fila del Carroccio ci ha pensato lunedì 8 settembre il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gianmarco Centinaio. In un’intervista rilasciata a La Stampa, infatti, Centinaio ha lanciato un chiaro monito nei riguardi del generale: “Se continua a muoversi in questo modo, il rapporto non si recupera. Mi aspetto che prima di Pontida Vannacci inizi a rispettare le regole della Lega. Se non gli vanno bene, faccia il suo partito. Se vuole essere accettato, deve salvinizzarsi”.

La replica: “Make the League great again”

Sempre sulle pagine del quotidiano torinese, all’interno di una lunga intervista, il Generale ha rivendicato “la volontà di vannaccizzare la Lega”, chiarendo al tempo stesso di “non voler prendere il posto di Salvini, di cui riconosco assolutamente la leadeship, su cui non ho mai avuto alcun dubbio”. La tensione all’interno del partito è evidente, ma Vannacci ha assicurato di “non sentirsi vittima di aggressioni”, invitando “ad andare avanti uniti”. E nel suggellare un’ideale stretta di mano con il segretario, il campione di preferenze si è affidato allo slogan MAGA, declinandolo nella versione “Make the League great again”.