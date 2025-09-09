MILANO – La scalata è completata. Monte dei Paschi di Siena conquista Mediobanca superando con largo margine la soglia del 62% del capitale, grazie anche all’adesione massiccia all’offerta pubblica di acquisto dei mesi scorsi. Dal prossimo 15 settembre, Piazzetta Cuccia sarà di fatto controllata dall’istituto guidato da Luigi Lovaglio, aprendo la strada a un’integrazione tra la banca commerciale e quella d’investimento.

Le parole dell’ad Luigi Lovaglio

L’obiettivo ora è ambizioso: superare il 66,7% nelle prossime settimane per la cancellazione del titolo azionario di Mediobanca e rendere più semplice la fusione. Lo stesso Lovaglio ha parlato di “un progetto di crescita fondato sull’unione di due eccellenze italiane” destinato a creare “una nuova forza competitiva e resiliente, tra i leader nel settore bancario”. “Il mercato ha dato un chiaro sostegno al nostro progetto”, ha concluso l’ad di Mps.

Dimissioni in vista per Alberto Nagel

Per Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, ora si prospetta la fine di un’era. Si prevede, infatti, che rassegni le dimissioni in vista dell’assemblea del prossimo 28 ottobre. Sono tanti i nomi nella lista per il ruolo di successore e tra questi emergono quelli di Marco Morelli, Vittorio Grilli e Luigi de Vecchi.

Generali è il prossimo obiettivo

Il controllo di Mediobanca apre scenari importanti anche su Generali. Mps ne eredita il 13,1% detenuto da Piazzetta Cuccia e, insieme alle quote di Delfin e Caltagirone, può destabilizzare l’attuale governance e strategie come la fusione con Natixis. Sul fronte del Governo, il leader della Lega, Matteo Salvini, definisce l’operazione come “storica” per la finanza italiana con Monte dei Paschi che torna in rampa di lancio a livello nazionale e internazionale.