Politica

Caso Almasri, indagini chiuse
per il capogabinetto
del ministro Nordio

Bartolozzi: "Continuerò a lavorare

con senso di responsabilità"

di Filippo Saggioro27 Febbraio 2026
Giusi Bertolozzi, capogabinetto del ministero della Giustizia

ROMA – Chiuse le indagini in merito al caso Almasri per il capogabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, indagata per false informazioni al pubblico ministero. Lo rende noto la forzista in una nota: “Mi è stato appena notificato, per tramite del mio legale, l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Il ministro Nordio si è detto “perplesso” riguardo alla tempistica del provvedimento, ribadendo “massima e incondizionata fiducia sull’operato” di Bartolozzi. 

Il ruolo di Bartolozzi, nei giorni di inizio 2025 quando il governo decise di non confermare l’arresto del generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, è emerso proprio durante le indagini. Il capo di gabinetto, che era informata di tutto, aveva ordinato agli uffici ministeriali la massima riservatezza nelle comunicazioni senza lasciare tracce formali. Di qui l’accusa di false dichiarazioni. 

Sin da subito, però, si è sollevato un muro politico a protezione di Bartolozzi da parte di chi, a cominciare dal ministro Nordio, ha cominciato a sostenere che per procedere nei suoi confronti servisse l’autorizzazione del Parlamento. Alla chiusura delle indagini, la numero due di via Arenula ha detto:  “Sono assolutamente serena, senza condizionamenti e continuerò a lavorare con senso di responsabilità”. 

