Dopo le prime due serate – piatte e a tratti noiose – il Festival di Sanremo ha cambiato passo con un ritmo più divertente e momenti che hanno fatto emozionare. Un mutamento convincente, premiato anche dal pubblico. Sono stati infatti 9 milioni 543 mila i telespettatori (pari al 60.6% di share) in media che ieri (26 febbraio) hanno seguito Carlo Conti su Rai 1.

Numeri molto incoraggianti: la terza serata del festival che centra il miglior risultato in termini percentuali dal 1990, quando Sanremo, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, fece segnare il 64.59%. All’epoca però il concorso era articolato in quattro serate. Considerando le edizioni a cinque, è il miglior risultato di sempre: supera infatti il 60.52% raggiunto nel 1995, edizione condotta da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll.

La serata di ieri è stata ricca di momenti memorabili. Si è partiti subito in quarta con la finale delle nuove proposte. A vincere è stato Niccolò Filippucci, che ha trionfato contro Angelica Bove. La seconda classificata ha però ricevuto il premio della sala stampa Lucio Dalla e il premio della critica Mia Martini.

Il palcoscenico della kermesse più importante d’Italia non poteva rinunciare a un tributo per uno dei grandi autori della musica del nostro Paese: Mogol. Il celebre paroliere ha ricevuto il premio alla carriera Città di Sanremo tra gli applausi scroscianti del pubblico.

Spazio anche per una parentesi internazionale con la vincitrice di 17 Grammy Awards Alicia Keys che ha duettato con Eros Ramazzotti sulle note di “Aurora”.

Verso la quarta serata

Attesa per la quarta serata del Festival, probabilmente la più amata: quella delle cover. Ad affiancare Carlo Conti ci sarà la solita Laura Pausini. Co-conduttrice d’eccellenza sarà invece Bianca Balti, al ritorno a Sanremo dopo la scorsa edizione.

Questo l’elenco completo dei duetti e delle cover:

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”

Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”

Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”

Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”

Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”

Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”

Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”

J-Ax con Ligera County Fam – “E la vita, la vita”

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”

Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”

Levante con Gaia – “I maschi”; Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”

Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”

Raf con i The Kolors – “The riddle”

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”

Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”