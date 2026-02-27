GERUSALEMME – Continuano le proteste degli ebrei ultraortodossi contro la legge israeliana sul reclutamento militare. Il 25 febbraio i manifestanti hanno affollato le strade di Gerusalemme per chiedere di essere esentati dal servizio militare.
Nel corso della protesta si sono registrati anche momenti di forte tensione con la polizia, che – per disperdere la folla – ha utilizzato idranti contro i manifestanti.
Gli ebrei ultraortodossi sono esentati dall’obbligo della leva fin dalla fondazione dello Stato di Israele, nel 1948. La legge, avanzata da Boaz Bismuth, deputato del partito di destra del primo ministro Benjamin Netanyahu, non prevede in realtà un obbligo di leva generalizzato ma punta a ragiungere alcune “quote” di adesione tra gli ultraortodossi. Da anni però la comunità si oppone a ogni forma di modifica del regime di esenzione.
Foto Ansa