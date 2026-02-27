NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 27 febbraio 2026

HomeFotogallery Israele, tensione tra polizia e manifestanti ultraortodossi: “No alla leva militare”
Fotogallery

Israele, tensione tra polizia e manifestanti ultraortodossi: “No alla leva militare”

di Iris Venuto27 Febbraio 2026
di Iris Venuto27 Febbraio 2026

Ebrei ultraortodossi appiccano un incendio durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

Ebrei ultraortodossi si scontrano con la polizia durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

La polizia utilizza idranti per disperdere i manifestanti ebrei ultraortodossi durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

La polizia utilizza idranti per disperdere i manifestanti ebrei ultraortodossi durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

La polizia utilizza idranti per disperdere i manifestanti ebrei ultraortodossi durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

Ebrei ultraortodossi si scontrano con la polizia durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

Ebrei ultraortodossi si scontrano con la polizia durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

Ebrei ultraortodossi si scontrano con la polizia durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

Ebrei ultraortodossi si scontrano con la polizia durante una protesta contro la legge israeliana sul reclutamento militare a Gerusalemme | Foto Ansa

Un manifestante indossa una maschera mentre partecipa alla protesta di ebrei ultraortodossi contro la legge sul reclutamento militare israeliano a Gerusalemme | Foto Ansa

GERUSALEMME – Continuano le proteste degli ebrei ultraortodossi contro la legge israeliana sul reclutamento militare. Il 25 febbraio i manifestanti hanno affollato le strade di Gerusalemme per chiedere di essere esentati dal servizio militare.

Nel corso della protesta si sono registrati anche momenti di forte tensione con la polizia, che – per disperdere la folla – ha utilizzato idranti contro i manifestanti.

Gli ebrei ultraortodossi sono esentati dall’obbligo della leva fin dalla fondazione dello Stato di Israele, nel 1948. La legge, avanzata da Boaz Bismuth, deputato del partito di destra del primo ministro Benjamin Netanyahu, non prevede in realtà un obbligo di leva generalizzato ma punta a ragiungere alcune “quote” di adesione tra gli ultraortodossi. Da anni però la comunità si oppone a ogni forma di modifica del regime di esenzione.

Foto Ansa

Ti potrebbe interessare

Sanremo, da Yaman versione Sandokan alla signora Gianna: gli scatti della prima...

25 Febbraio 2026

Da Bucha a Zaporizhzhia: gli scatti simbolo dei quattro anni di terrore...

24 Febbraio 2026

Più ore di lavoro e licenziamenti facili: l’Argentina in piazza contro Milei

20 Febbraio 2026

Carnevale di Rio, al Sambodromo si accende la festa

16 Febbraio 2026

Maltempo, frana mortale a Formello. In Calabria esondano due fiumi

13 Febbraio 2026

Milano-Cortina, tutte le sfide dell’Italia. Nel curling sorridono Mosaner e Constantini

06 Febbraio 2026
Accessibility by WAH