Caso Delmastro, l’inchiesta sul clan senese che imbarazza Fdl (Il Fatto del giorno)

VideoCaso Delmastro, l’inchiesta sul clan senese che imbarazza Fdl (Il Fatto del giorno)di Chiara Di Benedetto19 Marzo 2026di Chiara Di Benedetto19 Marzo 2026 2A cura di Chiara Di BenedettoFatto del giornoChiara Di Benedetto post precedente Affari e ristorazione, bufera su Delmastro: “Io fuori subito”. L’opposizione: “Si dimetta” post successivo Caro carburanti, arriva il decreto. Taglio delle accise di 25 centesimi per venti giorni Ti potrebbe interessare Iran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno) 18 Marzo 2026 Metro C, sei nuove fermate per ridisegnare la mobilità di Roma 18 Marzo 2026 La guerra in Iran divide il mondo Maga (Il Fatto del Giorno) 18 Marzo 2026 L’Europa dice no al piano Usa per Hormuz. Trump irritato (Il Fatto... 17 Marzo 2026 Criminalità a noleggio, il business delle auto nella Capitale 16 Marzo 2026 Roma, i segreti del bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni... 16 Marzo 2026